Aňa Geislerová půjde do politiky? Musí se začít konat, uvedla herečka

„Názor, že když někdo vyhrál volby, tak si máme všichni dřepnout do koutka a přetrpět těch pár let, než to bude všechno překopaný, s tím já nemůžu souhlasit,“ odmítla argumentaci vládního hnutí ANO Geislerová.

Zmínila dezinformace, které se kolem demonstrací šíří. „Já si myslím, že je postup demonstrací strašně dobře naprogramovaný, protože lidi už vědí, že se tohleto používá: ‚To jsou jenom ty Pražáci, to jsou ty, co tam chodí za peníze.‘ Ale není to tak,“ uvedla herečka.

Odhalila také své politické preference a ocenila práci ministra zahraničí za ČSSD. „Teďka mám v oblibě našeho ministra zahraničí, překvapivě z ČSSD, pana Petříčka, protože se vyjadřuje, komunikuje tak, že se s tím můžu snadno ztotožnit, je mi úplně srozumitelný, co říká, a postoje naší země hájí tak, jak by se měly.“

S obdobnou otevřeností by se měl ke svým kauzám vyjádřit i předseda vlády. "A jestliže se Andrej Babiš cítí neprávem obviněn, tak ať ty věci vyvrací, ať se k nim postaví, ale ať prostě komunikuje, nemůže se chovat jako totalitní vůdce nebo autoritativní, nevím co.“

Na závěr herečka uvedla, že uvažuje o politickém angažmá, konkrétní pole působnosti příliš nespecifikovala, ale sdělila, že by k němu mohlo dojít.„Jestliže ty věci přerůstaj tu míru, tak už nestačí jenom mluvit, ale musí se začít konat,“ uzavřela populární herečka.