Restart rusko-amerických vztahů? V Praze se uskutečnilo průlomové jednání

Rozhovor byl prvním jednáním obou stran o kontrole zbrojení od doby, kdy nejprve Washington, a po něm i Moskva oznámily záměr vypovědět smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). Nejasný je i osud smlouvy START o omezení strategických zbraní, která má vypršet v roce 2021. Z porušování odzbrojovacích dohod se Rusko i USA vzájemně obviňují.

Rjabkov dnes prohlásil, že "v přístupu obou stran k prakticky všem otázkám kontroly zbrojení přetrvávají závažné a velmi hluboké rozpory". Kontakt s Thompsonovou ale podle něho nebyl jednorázový, další jednání budou pokračovat.

Thompsonová, která má za sebou kariéru ve vysokých funkcích americké vojenské rozvědky, se v minulých dnech v Praze zúčastnila mezinárodní konference Pražského institutu strategických studií. Na twitteru dnes napsala, že jednání z Rjabkovem, letos už čtvrté, bylo upřímné a týkalo se "priorit národní bezpečnosti USA a otázek strategické bezpečnosti, o nichž by USA chtěly s Ruskem vést konstruktivnější dialog".

