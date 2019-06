Kulka pro Ondráčka? Novotný musel jít na policii, tam pořádně řádil. Je to duševní mrzák, tvrdí

Ondráčkovu cestu na Donbas, na které jej čekalo oficiální přijetí navzdory tomu, že Česko tuto separatistickou republiku neuznává, odsoudili poslanci i české ministerstvo zahraničí.

Velmi kriticky se k ní vyjádřil i Novotný. Svá slova dokonce musel vysvětlovat na policii. Na sociální sítě totiž napsal: „Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d.“

Následně také zveřejnil jednu stránku ze zápisu o podání vysvětlení. „Po třech hod spánku (budíček 5:45 kvůli autoškole) jsem nas*aný po ránu podával kvůli nějakému debilovi, čtenáři PL musel podávat vysvětlení. Zmateně, ale řekl jsem si, co jsem v tom stavu zvládnul říct. Vysvětlení a TR jsem podal prvně v životě. Fuck of KSČM & ať žije Havel,“ napsal ke své návštěvě na policejní služebně.

Po třech hod spánku(budicek 5:45 kvuli autoškole) jsem nasraný po ránu podával kvůli nějakému debilovi, čtenáři PL musel podávat vysvětlení. Zmateně, ale řekl jsem si, co jsem v tom stavu zvládnul říct. Vysvětlení a TR jsem podal prvně v životě. 🖕🇷🇺Fuck of KSČM & ať žije Havel pic.twitter.com/cSXOsHP1lw — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 11. června 2019

Novotný do protokolu uvedl, že na sociálních sítích zveřejnil svůj osobní názor na poslance, který se na soukromém výletě vydával za zástupce České republiky. Poukázal také na to, že s hlediska mezinárodního práva Donšěcká republika vůbec neexistuje. „V některých současných autoritářských režimech (Severní Korea, Čína) by byl za toto skutečně s největší pravděpodobností zastřelen,“ vysvětloval policii Novotný s tím, že v Polsku by podle jeho informací byl Ondráček jakožto poslanec a bývalý policista za tento čin odsouzen za vlastizradu.

A když už musel Pavel Novotný podat na policii vysvětlení, rozhodl se, že on sám na Ondráčka podá trestní oznámení kvůli podezření z vlastizrady. Zdůraznil, že Ondráček jako poslanec a ústavní činitel přísahal na zákony ČR a že na Donbasu jednal v přímém rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Průběh návštěvy, jak o něm informovala média, podle Novotného jednoznačně ukazuje, že komunista jednal v zájmu cizí moci.

Novotný do protokolu také uvedl, že je podle řady pramenů považován za vlivnou osobnost na sociálních sítích a že jako bývalá dlouholetý novinář by nikomu nevyhrožoval smrtí a kulkou. Dodal ale, že Ondráčka „nepovažuje za sobě rovnou lidskou bytost“, hluboce jim prý pohrdá a „při představě, že je skutečně souzen polním soudem za vlastizradu, jsem opakovaně cítil erekci“. „Přece nebudeme přát smrt bezvýznamnému, směšnému, duševnímu mrzákovi,“ dodal v protokolu Novotný.

Jeho slov si všiml i sám Ondráček. „Přátelé, podle všeho někdo z vás podal trestní oznámení na pana Novotného za jeho Tweet, kde nabádá, abych byl zastřelen. Dotyčnému za to děkuji,“ uvedl komunista na facebooku. Poukazuje na to, že Novotný na něj sice trestní oznámení pro vlastizradu, ale že z kopie protokolu je zřejmé, že to byl právě on, kdo musel jít na policii podávat vysvětlení v souvislosti s výhrůžkou.

„Úsudek na tohoto pana si po přečtení toho protokolu udělejte sami. A mimochodem, zveřejněním toho protokolu se dopouští dalšího protiprávní jednání. Třeba mu to policie připočítá k dobru,“ rýpnul si Ondráček.