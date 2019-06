Pavle, to předpokládá normálního premiéra v normální zemi. Fischer s Topolánkem se pustili do Babiše

Senátorům se ignorace volených zástupců premiérem nelíbí a předseda Senátu Jaroslav Kubera se již opakovaně do médií vyjádřil, že premiéra čeká důrazný vytýkací dopis od druhého nejvyššího ústavního činitele.

Komplikaci může premiér Babiš očekávat podle předsedy zahraničního výboru a dlouholetého diplomata Pavla Fischera i z pohledu mezinárodní politiky.

"Předseda vlády dnes nepřišel na jednání senátu, na které byl řádně pozván. Měl tu vysvětlovat, s čím pojede na Evropskou radu. Je to chyba. Premiér demokratické země potřebuje mít za sebou parlament, když jede na jednání o zásadních věcech v EU," vysvětlil na svém twitterovém účtu Fischer své zkušenosti ze zahraniční politiky.

To je Pavle pravda. To ale předpokládá normálního premiéra normální demokratické země, který by chtěl mandát pro jednání v normální EU od normálního Parlamentu... — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 12, 2019

Jeho stanovisko podpořil i bývalý premiér Mirek Topolánek. "To je Pavle pravda. To ale předpokládá normálního premiéra normální demokratické země, který by chtěl mandát pro jednání v normální EU od normálního Parlamentu...," uvedl bývalý politik, který stál v čele prvního předsednictví České republiky v Evropské unii.

Už otázkou naznačujete diagnózu. To Vám jako odpověď musí stačit.



Mé názory na EU jsou dlouhodobě známy. Musel byste číst víc jak tweety. V mé knize je o EU aspoň 50 textů. Přesto jsem prosadil Lisb. smlouvu. Pokud hodnotíte lidi podle tw, je mi Vás líto. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 12, 2019

Podle jednoho z diskutujících byla však Topolánkova reakce nejasná. Nicméně ex-premiér uvedl, že jeho postoje k Evropské unii jsou dlouhodobě známé už jenom proto, že prosadil Lisabonskou smlouvu.