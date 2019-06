Jiří Dienstbier běduje: Babiš má chuť zasahovat do justice. Nikdy jsme ho neměli podpořit

Senátor ČSSD Jiří Dienstbier byl od ledna 2014 do listopadu 2016 ministr bez portfeje, který měl na starosti lidská práva a rovné příležitosti a zároveň byl předsedou Legislativní rady vlády, dříve navíc působil jako stínový ministr spravedlnosti.

S plánem ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO na zavedením funkčních období státních zástupců, kteří jsou nyní jmenováni na dobu neurčitou, sice souhlasí, přesto varuje před snahami zasahovat do justice.

Nerozumí prý ani důvodům, proč došlo k výměně v čele rezortu spravedlnosti. „Ty okolnosti nutně musely vyvolat pochybnosti o motivech v pozadí – to načasování bylo s prominutím úplně pitomé, když jeden den policie navrhne obžalobu premiéra a ten druhý den přijde s novým ministrem spravedlnosti,“ zdůraznil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Dienstbier.

Hlavní problém nevidí v osobě Marie Benešové, ale v Andreji Babišovi. Poukazuje totiž na to, že trestně stíhaná osoba by nikdy neměla stát v čele vlády, protože to vždy vyvolává pochybnosti. „Je to ohrožení důvěry v demokratický systém, lidé nevěří, že si nehlídá zájmy svoje a své rodiny, která je z velké části také stíhaná,“ varuje sociální demokrat.

Nelze prý vyloučit možnost zásahů do trestního stíhání premiéra a jeho rodiny. „Nepochybuji, že by měl (Andrej Babiš) chuť (zasahovat do chodu justice). Otázka je, jestli má možnost, nebo zda si ji dovolí využít,“ varuje senátor.

„Máme zkušenost z nedávné minulosti, že k takovým zásahům docházelo. To byla kauza Jiřího Čunka, kde se děly velmi podivné věci a vystupovaly tam osoby, které právě Marie Benešová označila za justiční mafii, a pokoušely se ovlivnit trestní řízení,“ připomněl jinou kauzu Dienstrbier.

Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že protivládní demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek nemají smysl a že by je Babiš měl ignorovat. „Komentář svědčí o tom, že smysl mají a že se jich prezident obává,“ upozorňuje Dienstbier. Zároveň ale uznává, že premiér má ve Sněmovně v tuto chvíli dostatečnou podporu – i díky hlasům ČSSD.

On sám nicméně s vládním angažmá své strany spokojený není. „Myslím, že nemělo nikdy dojít k podpoře vlády v čele s trestně stíhaným premiérem. Ale i kdyby se sociální demokracie rozhodla ke změně, za což bych byl rád, tak to pořád neznamená konec vlády,“ dodal s tím, že Babišovi by na pomoc přispěchalo Okamurovo hnutí SPD.