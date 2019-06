Návrat „bolševika“? Mádl se stál terčem ostrého útoku, známý komentátor je tím znechucen

Mádlův film Na střeše se v roce 2016 zúčastnil výzvy na podporu výroby celovečerních hraných filmů pořádané Státním fondem kinematografie. Žádal v něm o podporu o výši 7,5 milionu korun, nakonec mu byla dána podpora 7 milionů korun (uváděný rozpočet filmu byl 36 469 850 korun).

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie je spravován ministerstvem kultury. To předkládá rozpočet fondu ministerstvu financí a následně vládě, která jej po případných úpravách spolu s návrhem státního rozpočtu překládá Poslanecké sněmovně.

PL na základě tohoto procesu docházejí k závěru, že peníze Mádlovi v roce 2016 dal přímo tehdejší ministr financí, kterým byl v roce 2016 právě Babiš. Podle nich to svědčí o tom, že Mádl na jednu stranu nyní pokrytecky kritizuje premiéra, zatímco v roce 2016 od něj bral peníze. PL naznačují, že by Mádl měl být naopak premiérovi vděčný, že mohl film vůbec vzniknout.

Podle Šídla je však taková argumentace „hodně slabá i na poměry PL“. Tvrdí, že Babiš „samozřejmě z vlastní kapsy nedal Mádlovi ani korunu, proč by to dělal“, pouze jako ministr financí formálně schválil rozpočet fondu, který byl ministerstvu financí předložil podle platných pravidel ministerstvem kultury.

Argumenty PL zkritizoval i protibabišovský server Forum24. Je dle něj naprosto „pomýlené“ si myslet, že by Babiš kontroloval a osobně schvaloval každou dotaci. „Navíc, kdyby Babiš tak strašně chtěl Mádlovi pomoci, určitě by přispěchal s nabídkou soukromé investice, kterou již nabídl několika jiným filmovým tvůrcům. Rozhodně by nevolil krkolomnou cestu přes další instituce,“ uvedl server.

Šídlo též poukazuje na to, že fond funguje od roku 1992 a veřejnou podporu dostala spousta umělců, včetně např. režiséra Filipa Renče, který bývá řazen mezi podporovatele prezidenta Miloše Zemana, jehož je Mádl též odpůrcem. Částka 15 miliónů, které Renč dostal na film Lída Baarová v roce 2014, byla velmi kritizována, protože posudky na film nebyly příliš příznivé. Ministrem financí byl Babiš, tehdejším ministrem kultury však byl Daniel Herman, který nepatří mezi Zemanovi příznivce.

Podle Šídla PL předvedly nejhorší praxi cíleného posilování závistivé nenávisti, kterou měl reprezentovat známý komunistický funkcionář, Miloš Jakeš. Ten před pádem režimu zkritizoval zpěvačku Hanu Zagorovou, že „je to milá holka, ale bere tři roky po sobě 600 tisíc každý rok“. Jeho projev je dnes vnímán jako důkaz naprosté odtrženosti tehdejšího režimu od běžné populace.

Šídlo však varuje, že zatímco projev generálního tajemníka komunistické ÚV KSČ byl příznakem konce jedné éry, rétorika PL je znakem počínající éry, ve které je tato závist a nenávist „mainstreamem“. „Bolševické apely na nejnižší pudy, závist a třídní zášť tehdy nakonec neuspěly – jenže to neznamená, že by tahle strategie mohla být jednou provždy označena za poraženou,“ napsal Šídlo ve svém komentáři pro Český rozhlas.

Mádl sám vnímá Babiše jako záchvěv z dob bývalého komunistického režimu. „Dívejme se na to optikou vyspělého státu! Představte si, že by v Německu byl tajný agent Stasi, který po revoluci zbohatl díky kontaktům totalitního režimu, koupil si média, ovlivňoval je, pak byl i ministrem financí i premiérem, zničil tam pole a dělal si z lidí srandu,“ řekl na demonstraci na Václavském náměstí. Právě za to slova si vysloužil kritiku PL.