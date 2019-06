Přepíše se česká ústava? KSČM navrhuje ochranu vody, nerostného bohatství i půdy

Větší ochrana vody je jednou z podmínek KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Komunisté navrhují rozšířit nynější článek ústavy, podle kterého "stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství". Nově by zněl, že voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví České republiky.

"Česká republika chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací," stálo by v ústavě.

Ministerstvo zemědělství ve středu oznámilo, že si nechá k možnosti zakotvit ústavní ochranu vody vypracovat odborný posudek. Uzavře k tomu smlouvu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Záměr zajistit ústavní ochranu vody a půdy oznámili o den dříve lidovci, návrh novely chtějí předložit do měsíce. Lidovci chtějí, aby příslušný ústavní článek zněl, že "stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství".

Ministr Toman: Pokračujeme v přípravě ústavní ochrany vody, právní posudek vypracují odborníci z @UniKarlova. https://t.co/qHTAprmj9m pic.twitter.com/9QohNu0GiQ — Zemědělství ČR (@MZeCr) 12. června 2019

Návrh na vyšší ochranu zemědělské půdy připravuje i KSČM. Předloha by podle komunistické poslankyně Marie Pěnčíkové stanovila, že pro nezemědělské účely by bylo možné nadále využívat jen nezemědělskou půdu a jiné pozemky. Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu by bylo podle záměru možné jen v nezbytném případě veřejného zájmu, a to jen méně kvalitní.

Žadatel o vynětí by navíc musel výměru nahradit půdou, která se k zemědělství nevyužívá, například ležící ladem nebo rekultivací ploch zastavěných nevyužívanými budovami. Návrh KSČM předpokládá podle Pěnčíkové také zvýšení odvodů za vynětí půdy ze zemědělského fondu formou desetinásobného zvýšení koeficientů třídy ochrany.