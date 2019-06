Babiš by se rád v červnu sešel se Zemanem, kvůli výměně ministra kultury

"My se setkáváme každý měsíc. Nevím, jak má naplánovanou dovolenou, zkusím ještě nějaký termín v červnu. Samozřejmě se ho zeptám, jak to vidí. Každý čeká nějaké stanovisko, ale já nechci nějak tady nic vzkazovat panu prezidentovi. Je to na něm, byl na cestách, teď předpokládám, že se tomu bude věnovat," řekl Babiš.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček po dnešním jednání užšího vedení sociální demokracie novinářům řekl, že Babišovo vyjádření zaznamenal. "Je to správně, věc je teď na komunikaci mezi premiérem, který ten návrh doručil na Hrad, a prezidentem, který by mu měl podle ústavy vyhovět," řekl Hamáček novinářům.

Hamáček minulý týden uvedl, že předpokládá, že se hlava státu s nominantem sociální demokracie sejde po návratu z cesty do Slovinska. Situace na ministerstvu by podle něj mohla být vyjasněna do konce měsíce.

Zeman navštívil Slovinsko na konci minulého týdne. V neděli při rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 nechtěl termín setkání se Šmardou uvést. Prezident podporuje Staňkovo setrvání v úřadu a opírá se o argument, že ústava mu nestanovuje lhůtu pro odvolání ministra.

Aktuální situace se podle Hamáčka liší od loňské, kdy Zeman odmítal jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD). "U pana Pocheho pan premiér navrhl alternativu, v tomto případě žádná alternativa není," řekl. ČSSD na změně ve vládě trvá. "Pokud platí koaliční smlouva, tak platí to, že má sociální demokracie právo si jmenovat svých pět ministrů," dodal Hamáček.