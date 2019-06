Podá Babiš demisi? V ANO se začínají ozývat hlasy požadující jeho odchod, tvrdí server

Kromě demonstrantů odchod Babiše z čela vlády požaduje i opozice v čele s ODS. Ta by chtěla vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Opozice však na to, aby vládu svrhla, nemá dostatek hlasů. ODS by potřebovala hlasy SPD a komunistů, které považuje za své politické protivníky a kteří dávají najevo, že budou raději spolupracovat s Babišem, pokud vyhoví jejich požadavkům, nebo vládní ČSSD, která si není jistá tím, zda by to pro ní nebylo politickou sebevraždou a která proto chce setrvat ve vládě.

Pomocnou ruku by tzv. demokratický blok mohl dostat z nečekaného směru – od samotného ANO, nejsilnější strany v Poslanecké sněmovně. Dle informací serveru E15 lidé z hnutí ANO hovoří o tom, že by bylo lepší, kdyby se Babiš na čas stáhl do ústraní a nechal se na pozici předsedy vlády vystřídat dle zákulisních informací jeho nejoblíbenějšími spolupracovníky, současným ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem nebo ministryní financí, Alenou Schillerovou (oba za ANO).

Babiš však už dříve dal najevo, že odstupovat nehodlá a vláda se na základně demonstrací měnit nebude. „Česká republika není Slovensko. Měli jsme svobodné a demokratické volby. Na to máme svobodné volby, aby lidí vyjádřili svůj názor,“ uvedl s odkazem na protesty na Slovensku minulý rok, které donutily k demisi premiéra Roberta Fica ( Směr).

Babišova slova, jehož „ani na vteřinu nenapadlo, že by podal demisi“ potvrzuje nejmenovaný zdroj z ANO: „Babiš ale toto řešení zatím odmítá. Je přesvědčený, že k jeho odchodu z vlády není důvod.“ Babiš již dříve uvedl, že „nikdy neodstoupí.“

Podle politologa Stanislava Balíka stále platí, že ANO je „stranou jednoho muže“ a odstoupení Babiše by pro něj mohlo být likvidační. „Jakákoli změna v tomto směru je pro hnutí riskantní,“ uvedl.

Server naznačuje, že Babiš by mohl být pod tlakem k odstoupení především v listopadu. 30leté výročí 17. listopadu zřejmě povede k zesílení současných demonstrací. Navíc v té době by měla přijít finální zpráva Evropské komise po zapracování připomínek z české strany.

Demonstrace začaly v dubnu poté, co rezignoval ministr spravedlnosti Jan Kněžíček a byl nahrazen současnou ministryní Marií Benešovou (oba ANO). Podle demonstrantů se jedná o podezřelou výměnu, protože se tak stalo v době, kdy policie podala návrh na obžalobu Babiše v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Benešová je jimi považována za loutku jak Babiše, tak i prezidenta Miloše Zemana.

Spolek Milion chvilek pro demokracii, který protesty organizuje, uvedl, že na 17. listopadu plánuje demonstrace, od kterých očekává, že „budou největší“. Václavské náměstí a průvod z Albertova si nicméně už zamluvil na dané datum spolek Díky, že můžem! „S Milionem chvilek o sobě víme, ale dosud nic nekoordinujeme,“ sdělil serveru E15 mluvčí organizace Martin Pikous.