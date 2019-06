Babiš na podzim navštíví Turecko, detaily programu se ještě dolaďují

"Diplomatickou cestou se hledá termín. Návštěva má smysl s ohledem na politické, ekonomické a regionální aspekty. Určitě chceme, aby pana premiéra doprovázeli podnikatelé, aby se hovořilo i o byznysu," řekl dnes českým novinářům Tlapa. Součástí delegace by podle něj mohl být také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Babiš v polovině března nechtěl komentovat výrok prezidenta Miloše Zemana, že Turecko je faktickým spojencem teroristického uskupení Islámský stát. Novinářům tehdy řekl, že cestu do Turecka plánuje, s tím, že by chtěl řešit zejména problémy kolem hnědouhelné elektrárny Adularya. Ministr zahraničí Tomáš Petříček zdůraznil, že Česko má zájem rozvíjet s Tureckem vztahy a že Ankara hraje významnou roli při řešení konfliktu v Sýrii.

Dnešní akce v Ankaře se kromě Tlapy zúčastnil za českou stranu například generální ředitel státní pojišťovací společnosti EGAP Jan Procházka. Česká delegace jednala po skončení slavnostního zahájení zhruba hodinu se zástupci turecké strany, mimo jiné s náměstkem tureckého ministra energetiky a vodních zdrojů Abdullahem Tancanem.

Tancan připustil, že tématem byl mimo jiné právě projekt elektrárny Adularya, kterou stavěly české firmy. Projekt byl jedním z důvodů, které přivedly do úpadku společnost Vítkovice Power Engineering, jež byla hlavním dodavatelem stavby. Uhlí údajně neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Dostavba by mohla přijít až na více než tři miliardy korun. Situaci navíc ztížila skutečnost, že po pokusu o puč v Turecku holding Naksan, do nějž Adularya patří, skončil v rukou státu.

V lednu letošního roku se do tendru na prodej elektrárny nikdo nepřihlásil. Další dražba se má uskutečnit v polovině července. Česká exportní banka (ČEB) půjčila na projekt Adularya téměř 12 miliard korun. Celková pojistná angažovanost EGAP je podle dřívějších informací 16,1 miliardy korun Kč, nesplacená výše jistiny úvěru ČEB byla 11,7 miliardy Kč. Turecký státní fond TMSF, který elektrárnu nyní spravuje, ČEB i EGAP se nedokončenou elektrárnu stále snaží prodat.

"Situaci vidíme takto - je tady elektrárna, která je téměř dostavěná, a chybí velmi málo, aby mohla fungovat. Přáním všech zúčastněných je, aby se to stalo. My, jako ministerstvo, jsme připraveni udělat vše pro to, aby elektrárna zprovozněna byla," uvedl dnes Tancan. Pokud bude tendr neúspěšný, budeme dál jednat a hledat možnosti, dodal. "Hovořili jsme v obecné rovině o tom, že je dobré, aby pokračovala konzultace mezi českou stranou a Tureckem, o tom, aby se podařilo projekt Adularya nějakým způsobem uzavřít. Máme zájem, aby tento příběh dospěl k nějakému solidnímu výsledku," doplnil bez bližších podrobností Tlapa.