Žaloba na Zemana? Je úplně blbá, tvrdí známý muž. Jenže pak Láska popsal prezidentův největší zločin

Láska připomněl, že Senát je jediná instituce, která může podat žalobu na prezidenta. „Pokud by mlčel, znamenalo by to, že jeho jednání je v pořádku, že je legitimní," vysvětloval senátor.

Senátor také upřesnil, že vůli podpoře dolní komory nechce Láska projednání v Senátu uspěchat. „Sněmovna má tři měsíce na projednání žaloby a dání souhlasu,“ uvedl s tím, že pokud by se poslanci v těchto třech měsících nevyjádřili, nebo věc vůbec nezařadili na program, bere se to tak, že souhlas nedali. I proto chce, aby Sněmovna návrh dostala, až po návratu z prázdnin.

Jenže podle Haška má toto načasování ještě jiný účel. „Senátní žaloba na prezidenta republiky po vyjádření pana senátora Lásky jasně zapadá do obrysu pokusu o změnu mocenských poměrů v České republice navzdory výsledkům demokratických parlamentních i prezidentských voleb, a to pod hlavičkou 30.výročí sametové revoluce,“ tvrdí.

Podle něj je třeba se na věc dívat v širším kontextu. „Odpovídá tomu i načasování projednání Senátem a odeslání Sněmovně tak, aby se jí musela zabývat v koridoru září-listopad 2019. Jen slepý a hloupý nevidí souvislosti,“ dodává Hašek.

Kritikou nešetří ani novinář a bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. Ten ovšem kritizuje nejen Lásku, ale i Haška. „Vy fakt jste moc konspirativní. A to si o Láskově žalobě myslím, že je úplně blbá,“ vzkázal Haškovi. Podle politika ČSSD ovšem nejde o konspiraci, ale jen o letité zkušenosti. „Já, na rozdíl od Vás, nemám pana prezidenta rád, ale žaloba je hloupost. Je třeba bojovat politicky, argumenty, přesvědčováním lidí. Lidi jako Láska defacto pozici Miloše Zemana upevňují. To časování bych nepřeceňoval, tak či tak to dopadne jako všechno, na co Láska sáhl,“ předvídá Cikrt.

O žalobě a svých kriticích na facebooku promluvil i sám Láska. „Tak jsem se trochu uklidnil. To víte, měl jsem obavy, abychom s žalobou na prezidenta nerozeštvávali národ. Ale když vám na emocí prosté a slušné oznámení “máme za to, že prezident porušuje Ústavu a chceme požádat soud, aby věc posoudil”, spousty lidí reagují jen sprostými nadávkami, urážkami a vulgaritami, tak jsem si udělal jasno, že to nejsme my, kdo šíří nenávist,“ je přesvědčen senátor.

Podle něj to nebyl prezident, kdo by naučil lidi být sprostý a vulgární. „A urážet druhé jen pro jiný názor. To jsme přece uměli vždycky. Ale prezident Zeman je ten, kdo z takového jednání udělal ctnost. On první začal ve velkém své oponenty urážet. Hrubě a vulgárně. A tím udal směr. Všichni máme v sobě sklony někdy řešit věci verbální agresí. Prostě si ulevit. Upustit ventil. Někdo víc a někdo míň. Ale dřív jsme tak nějak věděli, že to musíme umět ovládat a krotit. Alespoň na veřejnosti,“ zdůrazňuje.

To se ale podle něj v posledních letech změnilo. „Ale pak přišel Zeman. Se svojí vulgaritou a hrubostí. A udal nový směr. Teď jsou lidé na svoji vulgaritu a urážky druhých hrdí. Zabít slušnost a toleranci ve společnosti není protiústavní čin. Ale i tak je to jeden z největších zločinů Miloše Zemana,“ dodává senátor Láska.