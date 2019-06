Nový kandidát na prezidenta? Slavný sportovec promluvil

Dominik Hašek popsal, jaké to bylo vystoupit s projevem na protivládních demonstracích. "Byl jsem hodně nervózní, protože vystupovat před 60 tis. lidmi, protože já nejsem zvyklý vystupovat mezi lidmi. Musím ocenit setkání v Dobříši. I na malém městě jsme se mírumilovně sešli a vyjádřili svůj názor," podělil se svými dojmy.

Kriticky se postavil vůči přístupu předsedy vlády k jeho kauzám. "Vadí mi když bývalý člen StB je ve vládě. Obohacoval se pomocí svého politického vlivu prostřednictvím dotací a křičí, že to je kampaň. Fňuká jako fracek, místo toho, aby se k problému postavil v čelem."

Také mu vadí ufňukaný křik některých politiků a výmluva na to, že média jsou fake news a neinformují přesně. "Během své kariéry jsem byl v médiích taky kritizovaný a jsem stále. Je to legitimní názor," útoky na média, které podle Haška používá například Donald Trump, Miloš Zeman nebo Andrej Babiš, jsou útokem na sobodu slova, kterou jim nemůže odpustit.

Kdyby vstoupil do politiky věří, že by dokázal přesvědčit i voliče hnutí ANO, ale kandidaturu do parlamentu vyloučil. O možné kandidatuře na prezidenta uvažuje. "Uvidím, jak se budu cítit a jak se bude situace vyvíjet."

Demonstrace opakovaně ocenil."Není to žádný lynč, pokojně vyjadřujeme svůj názor. Slova jsou důležitá a slova vedou k činům," řekl bývalý hokejista.

Přiznal, že jeho známí z Ameriky vědí o politické situaci v zemi. "V 90. letech v USA měla Česká republika dvě značky. To bylo pivo a Václav Havel. Bohužel Miloš Zeman takovéto renomé vůbec nemá," vrátil se k době, kdy žil v zámoří.

Okomentoval také politické působení bývalého spoluhráče Milana Hniličky (ANO). "On je bafuňář. Dělal to pro ODS a teď pro ANO, ale jde mu o sport, kterému chce pomoci," řekl na adresu býalého reprezentačního brankáře a současného poslance.

"Co se týče Jardy Jágra, neznám jeho pohnutky. Jedna věc je dělat reklamu a to, že jel do Číny v té sestavě je jeho rozhodnutí. Já bych tam nejel, ale je to jeho věc," nechtěl hodnotit cestu slavného kolegy do Číny v prezidentské delegaci, která vyvolala řadu kontroverzí.