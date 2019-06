Přichází odplata ze strany přírody, uvedl o českém zemědělství europoslanec Niedermayer

Europoslance překvapil text na webu euro.cz, v němž se argumentuje škodlivostí evropských dotací pro zemědělství. "Zase ten zlý Brusel...Nejsem na to odborník, ale nezdá se mi, že většina zemí v Unii vypadá "z letadla" jako ta naše země, s krajinou zle zkoušenou stahektarovými lány monokultur," srovnal Niedermayer situaci s dalšími zeměmi EU.

Připoměl, že v současnosti málokdo ví, jaká jsou vlastně nařízení EU. "Pro všechny země platí, "že zemědělci, kteří mají nárok na platbu v režimu základní platby nebo v režimu jednotné platby na plochu, musejí dodržovat na všech svých způsobilých hektarech zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí," uvedl europoslanec, že systém rozdělování dotací myslí na kvalitu životního prostředí.

Připoměl, že se Evropská komise pokoušela zamezit dotacím pro velké zemědělské koncerny, ale politické reprezentace jednotlivých zemí tomu zabránily. "Stejně tak mohou země v rámci CAP (unijní nařízení ohledně společné zemědělské politiky) velkým firmám dotace krátit (děláme i my, ale jen symbolicky) a nebo menším navýšit - radikálnější a povinné návrhy, vycházející z Komise, bohužel, země včetně nás vždy pohřbily. A tak stropy používá ze svého rozhodnutí, tuším, jen necelá desítka zemí Unie."

Přístup v zemědělství se však podle Nidermayera nevyplatil. "Vůbec nehájím nastavení CAP, do kterého promlouvají dnes bohužel lobbystické zájmy firem, jako je Agrofert. Ale musíme chápat důsledky: chvíli to, zdá se, nevadilo, ale zrovna příklad naší země a její zubožené krajiny (včetně hrozeb sucha) ukazuje, že přichází čas "odplaty" ze strany přírody. A my musíme rychle a správně reagovat," upozornil na současné problémy europoslanec.

"Reakci můžeme pomoci připravit na úrovni celé EU, což je pro některé oblasti, třeba omezení pesticidů a dalších chemikálií, správné a nutné. Ale spoustu toho, budeme-li chtít, můžeme (a podle mne i musíme) udělat sami. Snad se to stane, zatím to nadějné moc není. Se členstvím v Unii to ale moc společného fakt nemá," uzavřel politik na závěr.