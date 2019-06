Poche se zastal Babiše? Zkritizoval audit, že je amatérsky připravený

Babiš odmítá zprávu s tím, že přišla velmi nestandardní cestou. Kritizoval skutečnost, že důvěrná zpráva unikla do médií. Babiš osočil auditory, že pracují na politickou zakázku a že „okopírovaly udání Pirátů a zkorumpované Transparency (Transparency International, nezisková organizace zaměřená na boj proti korupci, která do Bruselu poslala žádost o přezkoumání možného střetu zájmů premiéra – poznámka redakce).“

Poche souhlasí s tím, že se nejedná o právně kvalitní materiál. „ Není to dokument, který jsem já očekával. Jsou tam spojovány prameny českého i unijního práva, je to trochu zvláštní dokument. A také ta forma, jakou přišla ta zpráva nebo ten draft z komise… že není uveden autor, že není označeno ani generální ředitelství, které tu zprávu zpracovávalo. Buď je to šité horkou jehlou, anebo je to trochu amatérsky udělané,“ uvedl.

Dle něj to však nic nemění na to, že veřejně i kuloárově se údajný střet zájmů premiéra řeší. Podle něj sám premiér příliš věci nepomáhá svou „přehnanou reakcí“ na zprávu Evropské komise. Babiše např. uvedl, že za schodek rozpočtu vlády může Evropská komise, která má zadržovat 17,6 miliard korun.

„Ta reakce velmi ztěžuje práci českých diplomatů v Bruselu, protože v tuhle chvíli vyjednáváme nový finanční rámec, vyjednáváme zemědělské dotace, vyjednáváme mnoho klíčových věcí pro Českou republiku a samozřejmě ta důvěra a ten přístup těch partnerů vůči českým diplomatům bude výrazně zhoršený,“ varuje Poche.

Podle něj reakce též ztěžuje výběr eurokomisaře. ČR tak nemůže spoléhat, na to, že by mohla vyjednat silnější portfolio než bylo v minulém období. „To bude velmi obtížné, protože si nemyslím, že je možné, aby nás naši evropští partneři pustili do nějakého resortu, který například ovlivňuje čerpání dotací nebo nějaké finanční záležitosti,“ uvedl Poche. Babiš již dříve před volbami do Evropského parlamentu uvedl, že by si přál pozici eurokomisaře pro vnitřní trh.

V souvislosti s Evropskými volbami se Poche vyjádřil k volebnímu debaklu ČSSD, která nedokázala obhájit žádný ze svých mandátů. Dle něj se na tom podepsala řada faktorů, především pak politická rozpolcenost strany, kdy jedna část podporuje vládní koalici, zatímco ta druhá je proti. „Lidé nechtějí volit rozhádané strany,“ je přesvědčen Poche.

Poche sám naznačil, že zastává kritické stanovisko. Vadí mu, že koalice je postavena na podpoře komunistické strany. Dle něj výsledky evropských voleb jsou dokladem toho, že ČSSD nese náklady účasti na vládě.

ČSSD momentálně řeší nahrazení demisi současného ministra kultury Antonína Staňka a jeho nahrazení Michalem Šmardou (oba ČSSD). Prezident Miloš Zeman však zatím demisi nepřijal. Poche to velmi kritizuje. Podle něj by ČSSD měla tlačit na Babiše, aby zatlačil na Zemana a demisi přijal a Šmardu jmenoval. „Ústava mluví zcela jednoznačně. Ona byla jednoznačná v době mého jmenování, respektive nejmenování,“ uvedl Poche.

Současná situaci mu připomíná dobu, kdy se Zeman postavil proti jeho jmenování ministrem zahraničí. Přiznává, že současná situace je jiná v tom, že proti němu se postavil i Babiše, který v současnosti nemá tak silnou pozici. Podle předsedy ČSSD, Jana Hamáčka, je však rozdíl mezi jeho případem a tím Šmardovým, že prezident v současnosti neuvedl žádnou alternativu.

Pozici ministra zahraničí nakonec získal Tomáš Petříček. Zeman a Babiš naznačovali, že se daný ministr zahraničí je Pochovou loutkou. Poche to odmítá s tím, že to je jen jejich interpretace a že ačkoliv je Petříčkův poradce, není jediný.

Po konci svého působení na pozici europoslance Poche plánuje setrvat na pozici poradce ministra zahraničí. Též chce pokračovat jako vedoucí šéf volebních misí v afrických zemí Malawi a Gambii. Poche upozorňuje, že EU tyto země často podceňuje, přitom např. v Gambii se každý třetí člověk pokusil dostat na pašeráckou loď a odjet do Evropy. Uznáním legitimity voleb a následným vytvořením ekonomické a politické stability tomu lze zabránit, myslí si Poche.