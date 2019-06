Problémy Babiše a Agrofertu se vůbec neměly dostat do Bruselu, tvrdí Čunek. Tvrdě sepsul "źalobníčky"

Čunek varuje, že kvůli tomu všemu má problémy celé Česko, kterému hrozí, že bude muset vracet peníze z Bruselu. V Senátu vznikla zvláštní vyšetřovací komise, která má sledovat přípravu auditní zprávy o skupině Agrofert a vztahu k Babišovi.

Hejtman sice hlasoval pro vznik komise, okolnosti vzniku návrhů auditních zpráv Evropské komise ovšem kritizuje. Souhlasí totiž s Babišem v tom, že audit iniciovala česká strana, což se podle něj nemělo vůbec stát.

To, že Česko možná bude muset vrátit miliony z dotací, je tak podle něj problém Pirátů nebo těch, kteří na Babiš „žalovali“. „My můžeme všichni přijít o peníze,“ varoval v České televizi. To, jestli premiér nějak podváděl, by prý bylo možné zjistit i v Česku bez zásahu ze strany Evropské komise.

Do Interview ČT24 pozvali senátora Čunka, aby odpovídal na otázky ve věci vzniku Dočasné komise Senátu k posouzení auditu Evropské komise. Blahopřeji České televizi za skvělou volbu. Senátor Čunek není ani členem komise,navíc je největším obhájcem AB v Senátu — Tomáš Goláň (@golan_tomas) 13. června 2019

Jeho slova ale naštvala dalšího lidoveckého politika Mariana Jurečku. „S tím, co říká Jiří Čunek, nesouhlasím. Pokud jsou dána pravidla a je podezření z jejich porušení, pak je naprosto v pořádku, že se ty okolnosti prověří, a buď se podezření vyvrátí, nebo potvrdí. #padnikomupadni Odmítám tady cokoliv zametat pod koberec,“ uvedl na twitteru poslanec a někdejší ministr zemědělství. Jeho slova následně sdílel například také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).