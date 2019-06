Klaus ml. terčem posměchu. Komentátor se vysmál nové straně

„Klaus staví hnutí odshora, nikoli odspodu, proto musí volit systém Zeman, bude objíždět republiku, rozdávat českou (nebo snad ruskou, nahoře červená, pak modrá, po ní bílá?) trikolóru a brojit proti všemu, co mnozí jiní chápou jako pokrok (korektnost, inkluze, západní zakotvení, občanská společnost). Kdepak, žádný Milion chvilek pro demokracii, ale spíš Milion chvilek pro klausokracii, Milion úderů pod pás demokracii,“ zhodnotil na Aktuálně.cz nabídku nového subjektu.

Připomněl také, že sešlo s některých Klausových plánů.„Očekávalo se, že postaví stranu, na počátku se tak vyjadřoval. Hnutí je něco jiného, nejvíc dnes připomíná "Facebook" (kde je junior velmi aktivní), společnost shluklou okolo svého guru, není potřeba program, spíš hesla, výkřiky a hlavně kritika, rozkládání, tím se dnes trefíte do nálad části (jinak šťastné) české veřejnosti. Hnutí vede, má, i Andrej Babiš, ANO je dokonalým příkladem politického guruismu, kdy jediné, co platí, je názor a chtění šéfa, to je program, který se má po všem světě šířit.“

Poněkud kuriózní jsou pro Fendrycha snahy přihlásit se k lidovosti synem bývalého prezidenta. „Musí tam být hospodský na vesnici, trenér fotbalistů, aby nesl ten étos, chci se obrátit k lidem až do těch vesniček." Tak určitě, hospodský a fotbalový trenér jsou nositeli "étosu" (nepátrejte jakého, jestli "Ivánku, kamaráde" je ten étos, nebo nenávist k EET a podměrečně načepovaná piva, jež ani spadlá pěna nezachrání).“

Fendrych také poukázal na to, s kým si bude Klaus ml přetahovat voliče. „Obsah Trikolóry? Nečekejte nic složitého a nic závazného, to se dnes nenosí. Navíc každý, kdo zná Klause, jistě tuší, koho chce oslovit, že to bude od voliče někde na velmi pravé úvrati ODS mířící k extrému až po voliče Tomia Okamury, Miroslava Sládka i Vojtěcha Filipa (vystoupení z EU se v KSČM musí zatraceně líbit). V době, kdy se množí maléry Andreje Babiše, může oslovit i nacionálně, neevropsky orientované voliče ANO.“

Připomněl také jednu z minulých politických kauz politika. "Primárním cílem je odhalovat a poukazovat na nové formy omezování a narušování občanských svobod." Vzpomeňme, jak chce či chtěl Klaus junior prosadit zákon, který zakázal velkým firmám mazat příspěvky třeba na Facebooku, tedy zákon nahrávající ruským trollům. Hle, svoboda.“

Fendrych nevynechal ani otazníky z Klausova osobního života. „A samozřejmě, jde přece o "konzervativní" hnutí: rodina-obec-stát. "Podporujeme klasické rodiny," čteme na stránkách think-tanku a hned nám vyskočí, že Klaus junior je dvakrát rozveden, což je zřejmě ta nová, pravá forma klasické rodiny. "Podporujeme národní zájmy." Jedním z nich je zřejmě Klausem navrhované vystoupení z Evropské unie. Za zahraniční politiku má v Trikolóře odpovídat Klaus senior. Budou naše národní zájmy formulovat Putin a Si Ťin-pching?“ položil na závěr provokativní dotaz komentátor Fendrych.