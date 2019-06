"Čau lidi, teď hodně lidí naštvu." Babiš se tvrdě vysmál demonstrantům a Jiřímu Mádlovi

„Čau lidi, teď hodně lidí naštvu. Chystá se největší demonstrace od listopadu, no a najednou přichází zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Která říká… no, já se skoro stydím to říct. Říká, že je líp. Ano, už JE líp. Tak, jak jsme slibovali, že ANO, BUDE LÍP, tak už JE LÍP. Máme to na papíře,“ chválí se Babiš, že podle průzkumu dokázal naplnit hlavní heslo svého hnutí.

Poukázal na to, že podle tohoto dotazování více než polovina Čechů považuje životní úroveň svojí domácnosti za dobrou a že téměř polovina lidí hodnotí kladně i ekonomickou situaci v Česku.

Kromě toho se ale ve svém pravidelném týdenním souhrnu pustil do demonstrantů a především do herce a režiséra Jiřího Mádla, Ten na jedné z protivládních demonstrací, která se konala 11. června v Českých Budějovicích, ve svém proslovu mimo jiné uvedl: „Jsme možná v pasti a prohráváme, ale my jsme hrdinové tohoto příběhu. Mějme to na paměti.“

„'Jsme hrdinové,' prohlásil jeden mladý filmař… na demonstraci proti Babišovi. Jasně. Kde jinde. Přemýšlím, kdo jsou hrdinové pro mě. Skuteční hrdinové. Řeknu vám to, a rád. Moc rád. A taky, co pro ně děláme, já a mí kolegové ve vládě. Protože jenom mít rád nestačí. Jen mluvit nestačí. Protestovat nestačí. Je potřeba něco UDĚLAT, a to je vždycky tím těžší, čím jste výš. To mi snad budete věřit,“ reagoval na slova Mádla premiér.

Babiš dodává, že podle něj jsou hrdinové třeba učitelé, rodiče, kteří se starají o své děti, důchodci, vědci, vojáci či zdravotníci. Za hrdinku označil také vicepremiérku a ministryni financí Alenu Schillerovou, které podle něj „dokázala sehnat peníze“ na to, aby bylo možné zmíněným profesím, rodičům a důchodcům přidat.