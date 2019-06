TOP 09 založil Paroubek? Kalousek a Schwarzenberg se baví na účet expremiéra

K založení strany vedl kus náhody. „S odstupem času můžu přiznat, že kdybychom neseděli ve vládě Mirka Topolánka vedle sebe, TOP 09 asi ani nevznikla,“ uvedl Kalousek.

Schwarzenberg jeho slova potvrdil a připomněl, že si i konkurovali. „My jsme se do té doby moc neznali, Kalousek dokonce proti mně v roce 2002 vystupoval, když jsem neúspěšně kandidoval do Senátu na Strakonicku. Nicméně když jsme potom spolu seděli ve vládě a povídali si, zjistili jsme, že máme velmi podobné názory a divíme se stejným věcem, které se kolem nás děly. Důležité bylo také to, že jsme byli frustrovaní ze stran, ve kterých jsme byli.“

Nečekaně za vznik strany děkuje Miroslav Kalousek bývalému předsedovi ČSSD Jiřímu Paroubkovi. „Když ale mluvíme o založení TOP 09, musíme vzpomenout ještě třetího otce zakladatele. Samozřejmě to berte jako bonmot, na kterém je ale hodně pravdy. Kdyby uprostřed předsednictví Česka Evropské unii Paroubek neshodil vládu, tak bychom já jako ministr financí a Karel jako ministr zahraničí byli vytíženi tak, že by pravděpodobně zůstalo jenom u snů o nové straně. Najednou jsme ale měli spoustu času, abychom založili TOP 09,“ okomentoval s nadhledem předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek.

Zakladatel strany Kalousek se opět vymezil vůči současnému předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi. „Aby se nám podařilo naplnit koncept, o kterém mluvím, tak jsme oba přesvědčeni, že předseda strany musí stranu řídit velmi intenzivně sedm dní v týdnu a nesmí být europoslancem.“

Ex-ministr zahraničí Schwarzenberg vyhlíží pro stranu novou krev, ale připomněl zásluhy kolegy Kalouska. „Podle mého názoru je nejpomlouvanějším politikem v Česku, což zanechalo své stopy. Navíc si myslím, že teď by měli do vedení nastoupit lidé, kteří ve vedení nebyli od začátku. Česká republika se změnila. Naše strana se změnila. Evropa se změnila. Neexistoval v politice (Andrej) Babiš. Proto bych hlasoval spíše pro to, aby to byl někdo nový než Mirek Kalousek.“

Kalousek rovněž přiznal svou zodpovědnost zá nástup Andreje Babiše (ANO) k moci, proti němuž teď TOP 09 stojí v opozici. Sám sebe vnímá jako kontroverzní osobu a do vlády by se už nehrnul. „Myslím si ale, že by nikdo z členů Nečasovy vlády v této další vládě neměl být. Protože vláda, která povede zemi k prosperitě, tak by neměla být zatížena vzpomínkami na spoluvládu Jany Nagyové, nyní Nečasové. A jelikož si toto trpce uvědomuji a tato spoluzodpovědnost mě trápí, dávám si stopku do jakékoliv příští vlády. …Nemám právo být v jakékoliv příští vládě, protože jsem ve věci tvorby politických rozhodnutí premiéra konati měl a nekonal.“