Soukup zkritizoval ČT a Václava Moravce: Tohle si myslí o jeho pořadu

Soukup na TV Barrandov v minulosti moderoval více než desítku pořadů. Většina nesla v názvu Soukupovo jméno, nakonec ale byla zrušena. Tento osud nedávno potkal i politický pořad Aréna Jaromíra Soukupa.

Sám moderátor a majitel Barranova k tomu na sociálních sítích před týdnem uvedl: „Budu upřímný: někteří politici (a nebylo jich málo!) už totiž jaksi neměli, co národu sdělit. Viděl jsem to týden co týden. Slov bylo spousta, ale obsah jaksi chyběl. A než plkání o ničem, to raději nic.“

Soukup, který v lednu 2019 oznámil, že zakládá politickou stranu List Jaromíra Soukupa a který v dubnu 2019, oznámil, že chce kandidovat v prezidentských volbách 2023, zároveň dodal, že je šance, že se tento pořad na obrazovky vrátí. „Ale abych nebyl jako politici a něco zatajoval, rovnou říkám jedno velké ale. Slibuji, že Arénu Jaromíra Soukupa letos už neuvidíte, pokud nebudou politici blbnout a nebudou předčasné volby. Pak bych totiž zase musel do zbroje,“ vzkázal svým fanouškům.

Teď se v souvislosti se zrušením Arény navezl do moderátora České televize Václava Moravce. „Proč jsem zrušil Arénu Jaromíra Soukupa? Aby politici neměli prostor, kde tlachat o ničem,“ shrnul znovu,

Právě to se prý děje v Moravcově pořadu. „V tomhle jim skvěle pomáhá Česká televize a Otázky Václava Moravce. Druhá hodina pořadu o dopravě plná frází a nekonstruktivního plkání. Moravec házel zádumčivé pohledy a ohrožoval tři nepříliš významné poslance šermováním propisky. Ministr dopravy Vladimír Kremlík se mu na to vykvákl a účast odmítl. Teď se asi doma směje, jak o nic nepřišel, a že doma u větráku je lépe než někde na Kavkách. Souhlas,“ kritizoval poslední debatu na ČT Soukup.