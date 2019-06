Staňkovi náměstci žijí v Praze zadarmo. Stát to ale stojí přes 80 000 měsíčně

Ministr kultury má plat 157 000 měsíčně. Přesto si Staněk nechává platit ze státního rozpočtu plat byt v Praze. Tvrdí, že na to má ze zákona nárok. „Panu ministrovi se hradí ubytování v Praze v souladu s ustanovením zákona o platech a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, kdy náleží funkcionáři právo ve věci naturálního plnění, a to formou ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt,“ sdělila Blesku mluvčí rezortu Martha Häcklová.

Na zákon se odvolává i náměstek Alois Mačák, kterému je placen nájem za byt v centru Prahy na Újezdě ve výši 25 tisíc korun měsíčně. „Je to standardní věc vyplývající z právních předpisů,“ napsal v SMS zprávě Mačák.

Kromě něj stát platí byt ještě dalšímu náměstkovi, Jiřímu Vzientekovi a řediteli Kanceláře ministra, Bohumilovi Šípovi. Ani jeden z nich Blesku na dotazy neodpověděl. Dohromady jejich bydlení každý měsíc stojí stát 80 140 korun.

Podle deníku Mladá fronta DNES (MF DNES), ministerstvo kultury hradilo Mačákovi ještě předtím, než získal byt, zhruba tři měsíce pobytu v pražském hotelu. Za to zaplatilo 81 500 korun. „Je to zákonný nárok, všechno je v pořádku,“ obhajuje to Staněk.

Ostatní ministerstva to však vnímají jinak. „Ubytování v hotelu proplácíme pouze při služebních cestách na základě schváleného cestovního příkazu,“ uvedla např. Andrea Vašáková, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Mluvčí ministerstev považují prý hotel v Praze pro náměstka na několik měsíců za nemyslitelný tvrdí MF DNES.

Podobně i nezvyklé je i placení bytů vysokým úředníkům. Advokát Romana Moussawi řekl Blesku, že proplácení bydlení na ministerstvu kultury je sice v souladu se zákonem, ale značně neetické. „Zrovna u těchto osob se totiž dá předpokládat dostatek finančních prostředků a s tím spojená možnost hradit si náklady na bydlení ze svých vlastních prostředků, tak jako to ostatně dělá drtivá většina nás ostatních,“ uvedl právník, podle něhož to lze považovat za plýtvání veřejnými prostředky, pokud to ministerstvo kultury nevysvětlí.

Nárok na proplácení zaniká, pokud si zaměstnanec pořídil přiměřený byt v místě svého pracoviště. To platí i v případě, pokud si jej pořídí jeho manžel či manželka a i milenec nebo milenka, upozorňuje Moussawi.

Pokrytec Staněk?

Podle MF DNES připomíná, že Mačák totiž za sebou má čtyři roky starou aféru s přijímáním finančních darů od firem. Když se Mačáka v roce 2016 pokusila vytáhnout prostějovská ČSSD na volební kandidátku, zatrhla to krajská buňka strany. I zbývající dva úředníci jsou dlouholetí známí Staňka. Šíp s ním pracoval už na olomoucké radnici, Vzientek pochází z Frýdku-Místku.

„Dovedl si tam svoje kamarády. Není náhoda, že taky na většinu zahraničních cest bere Staněk jen ředitele Šípa, i když by se tam často hodil někdo jiný, kdo má k příslušné oblasti víc co říct,“ sdělil MF DNES anonymní zdroj, který má být obeznámený s děním na ministerstvu kultury. Podle něj to ostře kontrastuje s tím, že Staněk nechal odvolat ředitele Národní galerie Fajta kvůli údajnému finančnímu pochybení. „Fajt není žádný svatoušek, ale je úsměvné, když ho kvůli špatnému hospodaření odvolá zrovna Staněk,“ uvedl zdroj.

Staňek tvrdí, že Fajt si svévolně přisvojoval finanční zdroje a uzavíral nehospodárné veřejné zakázky. Zvláště mu vytýkal autorský honorář za 1,2 milionu korun. Fajt všechna obvinění odmítá a tvrdí, že jeho odvolání bylo politicky motivované. Fajt patří mezi značné kritiky prezidenta Miloše Zemana.

Právě Zeman Staňka „podržel“ poté, co pod tlakem kulturní sféry a svých kolegů z ČSSD podal demisi. Uvedl, že ústava mu nedává žádný časový rámec, kdy přijmout demisi podávanou ministrem (pokud by ministra odvolal premiér, musí ji přijmout okamžitě). Staňkova nástupce, Michala Šmardu, prý přijme „ v geologicky dohledné době“.