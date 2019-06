Ovčáček to schytal: Chtěl debatovat s šéfem demonstrantů Minářem, Češi ho pořádně zchladili

— Autor: Michal Svoboda / EuroZprávy.cz

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se opět naváží do demonstrantů a do spolku Milion chvilek. Největší kritiku sklidil šéf skupiny Mikuláš Minář, který odmítl jí s Ovčáčkem do debaty. Jenže Češi obratem začali mluvčího Zemana poučovat, že on není ten, kdo by měl s někým diskutovat.