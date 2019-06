Babiš hlásí: Ano, už je líp, máme to na papíře. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat

Babiš se ve svém sáhodlouhém příspěvku na facebooku chválí, že dokázal zařídit, že se Češi mají dobře. Odkazuje se přitom na aktuální průzkum CVVM. Podle něj více než polovina Čechů považuje životní úroveň své domácnosti za dobrou a téměř polovina lidí hodnotí kladně i ekonomickou situaci v Česku.

Hodnocení životní úrovně se podle výzkumníků sice ve srovnání s průzkumem z předchozího měsíce ani meziročně výrazně nezměnilo, ale z dlouhodobého pohledu se v posledních zhruba šesti letech vytrvale zlepšuje.

Životní úroveň vlastní domácnosti ohodnotilo jako velmi dobrou, nebo spíše dobrou dohromady 55 procent účastníků průzkumu. Jenom 11 procent lidí ji pokládá za špatnou a ostatní ji hodnotili neutrálně - jako ani dobrou, ani špatnou.

„Čau lidi, teď hodně lidí naštvu. Chystá se největší demonstrace od listopadu, no a najednou přichází zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Která říká… no, já se skoro stydím to říct. Říká, že je líp. Ano, už JE líp. Tak, jak jsme slibovali, že ANO, BUDE LÍP, tak už JE LÍP. Máme to na papíře,“ tvrdí Babiš.

V reakci na tato slova poslal šéf ODS Petr Fiala Babišovi jasný vzkaz. „Jestli “už je líp” pane premiére, tak to je úkol splněn a můžete hned odejít! A motýle budou zase motýli, a svět bude zase v pořádku,“ napsal na twitteru v reakci na Babišův příspěvek doplněný fotkou premiéra v tričku s nápisem „Chceme motýle“.

Kritický je také někdejší premiér a politický glosátor Mirek Topolánek. „On ve své omezenosti nikdy nepochopí, že mohou existovat lidé, kteří hodnotí svoji ekonomickou situaci jako dobrou (ovšem jen a jen jejich vlastním přičiněním) a současně mají dost důvodů být na Letné. Dva pohledy, dva světy,“ posteskl si.