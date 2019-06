ČSSD odejde z vlády? Spor o Semína se vyostřuje, Babiš usadil Hamáčka

Hamáček dnes novinářům řekl, že pro sociální demokraty by bylo nepřijatelné zvolení Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat, prohlásil. "Je to nesmysl. Hnutí ANO pana Semína nevolilo a nebude volit. Nechápu, proč to pan Hamáček říká," reagoval Babiš.

Koaličnímu partnerovi vyčítá ministerský předseda i výhrůžky odchodem ze společné vlády. "Já moc nechápu, proč mi pan Hamáček a celá ČSSD pořád vyhrožují tím, že odejdou. Jestli chtějí, můžou to udělat kdykoliv," konstatoval.

Babiš uvedl, že Semína dosud neznal. "Ale šéf našeho poslaneckého klubu pan (Jaroslav) Faltýnek mě o víkendu o všem informoval. A to včetně toho, že hnutí ANO nemělo žádný pokyn ho volit a nebude ho volit ani teď. Přesto se o tom budu chtít s našimi poslanci ještě pobavit na klubu," dodal v další SMS zprávě premiér.

Sněmovna zatím na dvě místa v Radě ČTK, která se uvolní 20. června, nikoho nezvolila. Ke zvolení bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83. Do druhého kola volby postoupili také zastupitel hnutí ANO v Praze 3 David Soukup s 82 hlasy, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nominovaný Piráty a lidovci se 72 hlasy a bývalý předseda rady Tomáš Mrázek navržený ODS s 36 hlasy.

"Je to tajná volba a naši poslanci nemají závazné hlasování," napsal ČTK v textové zprávě před reakcí Babiše šéf klubu Faltýnek. Místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová kontrovala, že Semínova podpora od ANO lze dovodit z propočtení hlasů. Klub SPD nyní při stoprocentní účasti poslanců disponuje 19 hlasy, ANO jich má 78.

Nominaci Semína do rady kritizovala Federace židovských obcí, podle které kandidát SPD vystupuje antijudaisticky a má fundamentalistické a konfrontační vidění světa. Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová poukazovala na některé Semínovy texty a v souvislosti s nimi ho nařkla ze šíření nenávisti.

Obvinění, že je antisemitou nebo že šíří nenávist, Semín odmítl. ČTK minulý týden řekl, že je z teologického hlediska kritický k nekatolickým náboženstvím, ale je stoupencem náboženské snášenlivosti.

Semín dlouhodobě vystupuje jako stoupenec katolického tradicionalismu. Je odpůrcem interrupcí, homosexuálních svazků nebo feminismu, vymezuje se také proti ekumenické spolupráci křesťanských církví i proti společným modlitbám s nekřesťanskými náboženstvími. Patří mezi přispěvatele časopisu Te Deum, který se označuje za katolický dvouměsíčník, nemá ale církevní schválení a nesmí se nabízet na farách a v kostelích.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura Semína označoval za stoupence konspiračních teorií. Semín v minulosti zpochybňoval okolnosti teroristických útoků na New York a Washington z 11. září 2001 a vyjadřoval přesvědčení, že se na organizaci činu, který spáchali členové teroristické sítě Al-Káida, podílela i část amerických elit.