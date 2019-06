Proč Jiří Drahoš odmítl podepsat ústavní žalobu na Miloše Zemana?

Předkladatelem návrhu je senátor Václav Láska (Senátor 21), podpisy přidali zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS či TOP 09. Z třináctičlenného klubu ČSSD ji jako jediný podpořil Jiří Dienstbier. Podpořili ji také bývalí prezidentští kandidáti Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. Třetí neúspěšný prezidentský kandidát, který se dostal do Senátu, podpis nepřidal.

„Mnozí z Vás se na mě v posledních dnech obracíte ohledně žaloby na prezidenta republiky za porušování Ústavy. Dovolte mi vysvětlit, proč jsem se k této žalobě nepřipojil: byl jsem to já, kdo s Milošem Zemanem těsně prohrál ve finále prezidentských voleb,“ připomíná Drahoš.

Můj podpis pod takovým dokumentem by proto mohl být vnímán jako snaha o osobní pomstu, po které opravdu netoužím. Navíc by má angažovanost byla zcela jistě zneužita protistranou a já nechci své senátní kolegy vystavovat dalším primitivním útokům ze strany Hradu😉. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 17. června 2019

Právě proto se obává, že jeho podpis pod takovým dokumentem by mohl být vnímán jako snaha o osobní pomstu, po které podle svých slov opravdu netouží. „Navíc by má angažovanost byla zcela jistě zneužita protistranou a já nechci své senátní kolegy vystavovat dalším primitivním útokům ze strany Hradu,“ doplnil Drahoš.

Autoři žaloby poukazují na to, že k dané žalobě dosud neexistuje žádná judikatura ani odborné komentáře, a proto úze spolupracovali s několika ústavními právníky. „Žaloba popisuje 7 skutků, které jsou hrubým porušením Ústavy. Z prvních šesti skutků je každý z nich sám o sobě hrubým porušením v důsledku intenzity konkrétního skutku. Poslední skutek pak popisuje 18 skutků, které jsou ve svém součtu, v důsledku trvání jednání, dalším hrubým porušením Ústavy,“ vysvětlují autoři.

Zeman označil žalobu za kalení vody. „Obsah žaloby není podstatný, protože je to naprostá ústavní negramotnost. Kdyby se to náhodou dostalo k Ústavnímu soudu, tak pokud tam bude kvalifikovaný ústavní právník, tak jim to samozřejmě hodí na hlavu," řekl v rozhovoru v TV Barrandov.

Ústavní soud může žalobu dostat k posouzení až poté, co ji podpoří tři pětiny přítomných senátorů a souhlasí s ní také tři pětiny všech poslanců. S ohledem na současné rozložení Sněmovny ale není příliš pravděpodobné, že by žaloba skončila až u Ústavního soudu. Ve Sněmovně má totiž většinu vládní ANO a ČSSD s podporou KSČM. Podle senátorů je ale důležité, aby se o prezidentově chování vedla veřejná debata.