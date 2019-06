Klaus ml. podporuje konspirátora Semína do rady ČTK, pracoval u mě na škole zdůvodňuje

Michal Semín je vystudovaný pedagog a náboženský fundamentalista. Publikuje například na dezinformačním webu protiproud. Je autorem řady provokativních výroků. Například tvrdí, že teroristické útoky 11. záři organizovala vláda USA anebo, že EU ovládají „homosexualisté“. Přesto se rozhodla strana SPD pod vedeném Tomia Okamury navrhnout kontroverzní osobnost do rady ČTK.

Takováto volba zájem médií ani politiků nikdy příliš nevyvolávala, ale v případě Semína se jedná o tak rozporuplnou nominací, že se proti němu rozhodl vystoupit i předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček a pohrozil pádem současné vlády.

„Pan Semín je pro nás nepřijatelný. To by znamenalo, že ta důvěra prostě nefunguje. Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, pak nemá smysl v tom pokračovat,“ uvedl pro ČTK lídr menší ze dvou vládních stran.

Nicméně Semín má podporu v nově vzniklé straně Václava Klause ml. „Poslanci Trikolóry podpoří Michala Semína při volbě do nějaké té bezvýznamné rady.

Důvody:

1) Je to slušný člověk od 80. let dodnes. Hájící národní a konzervativní hodnoty. (Mj. učil u nás na gymplu.)

2) Pokud kvůli jeho zvolení odejde Hamáček a ČSSD z koalice - bude to výborná zpráva pro občany ČR,“ uvedl na svém facebookovém účtu, že oba dva poslanci za Trikolóru Semína podpoří. Klaus zdůraznil gymnaziální výuku na škole, kde sám působil v pozici ředitele (PORG), ovšem o jeho kvalifikaci pro mediální prostor se nezmínil.

Vzhledem k jejich počtu nebude tato podpora klíčová a bude záležet na tom, jak zareagují poslanci největší vládní strany ANO.