Ovčáček chce být mluvčím Jaromíra Soukupa, pokud vyhraje volby

„Kdybych náhodou kandidoval na prezidenta a kdybych náhodou získal vaši podporu a byl skutečně zvolen prezidentem - pravděpodobnost toho si netroufám odhadnout - a já bych seděl na Pražském hradě a vybíral si tým spolupracovníků, tak vám garantuji, že Jiřího Ovčáčka jako tiskového mluvčího prezidenta republiky bych určitě požádal, aby ve své funkci pokračoval, to určitě,“ uvedl Soukup na dotaz divačky.

Ohledně dalších spolupracovníků by si nebyl tak jistý. „O ostatních pracovnících hradní kanceláře, buď je neznám, nebo mám svůj názor, to bych vám teď neslíbil, ale u Jiřího Ovčáčka Vám to naprosto slibuji,“ dodal Soukup.

Ovčáček na dotaz EuroZprávy.cz, co na takovou předběžnou nabídku říká a zda by ji přijal uvedl, že ano. „Jistěže bych takovou nabídku přijal, je to služba vlasti,“ napsal. „Pan Jaromír Soukup by v mnohém názorově navázal na pana prezidenta,“ dodal.

Soukup v dubnu ohlásil, že plánuje kandidovat na prezidenta. „Já o tom docela vážně uvažuji. Ta věc přijde v roce 2023. A když vidím docela slušnou podporu ve výzkumech, vysokou známost mého jména, skoro 90 procent, a poměrně málo lidí, zhruba jenom okolo deseti procent, kteří mě opravdu nemusí, tak o tom uvažuji," uvedl majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media.

Současný tiskový mluvčí prezidenta jej v tom podpořil. „Gratuluji vám, pane řediteli, k rozhodnutí. Jste teď na čele pelotonu, protože nikdo jiný úmysl kandidovat dosud neoznámil. Připravte se, že teď se na vás sesypou. Budete potřebovat hodně odvahy, protože vás budou probírat odshora dolů, budou se rozčilovat a kádrovat vás. Bude to dlouhá cesta, ale budu vám držet palce," řekl Ovčáček v pořadu Moje Zprávy.

Na oficiálním facebookovém profilu Jaromíra Soukupa většina příspěvků na Soukupovu odpověď reagovala příznivě. Našly se ale i sarkastické příspěvky. „Až bude Soukup prezidentem, moc se těším na pořad "týden s prezidentem" a Jaromírovy monology se zrcadlem,“ uvedl jeden diskutující. „Jako blbý a blbější po Česku?“ nebral si servítky další.