Střední Čechy si chtějí víc ukrojit z daní. Babiš souhlasí, je v tom ale háček

Aktualizováno 11:10 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) souhlasí s požadavkem Středočeského kraje na změnu rozpočtového určení daní (RUD), která by nejlidnatějšímu regionu v zemi zajistila větší příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu. Hejtmanství by ale pro návrh mělo hledat podporu v Poslanecké sněmovně, není to záležitost vlády, řekl Babiš na dnešním jednání se středočeskými starosty v Praze.