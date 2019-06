ČSSD se raduje předčasně? Zostra promluvili dědici Altnera, spouští web o kauze

Právní zástupce Altnerových Václav Veselý uvedl, že sociální demokraté po zveřejnění rozhodnutí NS reagovali v euforii. "Myslíme, že je předčasná, řízení neskončilo," uvedl. Na řízení se spolu s dědici Patrikem a Veronikou Altnerovými připravují. "Tvrzení budeme znova dokazovat, jen pro zajímavost, mám zhruba 60 výzev klienta k zaplacení dluhu a smluvní pokuty," dodal.

Také Altnerová zdůraznila, že nejnovější verdikt není vítězstvím ČSSD. "Znamená jen to, že Nejvyšší soud požaduje určité okolnosti nově vyjasnit, otázka výhry a nevýhry je budoucí, určitě to není rozhodnutí, že sociální demokracie je zproštěna hradit odměnu otce," uvedla. Altnerovi nyní čekají na plné znění rozsudku NS. "Zvažujeme, že podáme ústavní stížnost. A připravujeme se na jednání prvoinstančního soudu," řekl Veselý.

Podle zrušeného verdiktu měla ČSSD vyplatit Altnerovým dědicům více než 300 milionů korun v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům. Na rozhodnutí NS čekali účastníci sporu od roku 2016, jeho přípravu zdrželo i dědické řízení.

NS vrátil spor prakticky na začátek, rozhodovat bude opět Obvodní soud pro Prahu 1. Podle rozsudku nebylo smluvní ujednání o odměně za právní služby dostatečně určité. Není ani jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. Mohlo by to znamenat nutnost vycházet při stanovení odměny ze zákona o advokacii a advokátního tarifu. Kvůli tomu by bylo nutné, aby Altnerovi dědicové doložili, jaké právní služby advokát pro stranu provedl.

1/2 V roce 2000 ČSSD zaplatila JUDr. Altnerovi částku 50.421.126,- Kč, z toho 1/3 ve výši 16.807.042,- přímo JUDr. Altnerovi a 2/3 ve výši 33.614.084,- Kč, které si nárokovali i Altnerovi spolupracovníci JUDr. Hájek a JUDr. Halbich, zaplatila ČSSD do soudní úschovy. — Jan Hamáček (@jhamacek) 7. června 2019

Altnerovi dnes na tiskové konferenci umístili mezi jmenovky řečníků i jméno zesnulého otce. Vytvořili také internetovou stránku, kde v rubrikách "aktuality a fakta" či "články a mýty" přibližují svůj pohled na spor. Altnerová zdůraznila, že odměna advokáta ve sporu o Lidový dům byla přiměřená délce i komplikovanosti případu. Vždy měla být hrazena teprve z majetku, kterým ČSSD disponovala. "Nejdřív se musí k tomu majetku dostat, až poté hradí otci deset procent odměny," řekla.

Patrik Altner se soustředil na "dehonestace", kterým podle něj otec čelí z různých stran. Vyčetl ČSSD například slova o tom, že po rozsudku v roce 2016 platila Altnerovy jeho dluhy. "Tyto dluhy ČSSD sama způsobila. Kdyby mu řádně zaplatila odměnu v roce 2000, otci by žádné dluhy nevznikly," řekl.

Altnerovým potomkům vadí i snižování kvality a množství práce, kterou jejich otec v kauze odvedl. "ČSSD dostala celé menu včetně dezertu, teď z toho chtějí vyváznout tím, že zaplatí jen za polévku," řekla Altnerová. ČSSD podle Altnerových v řízení byla aktivní až poté, co prohrála. Protahování řízení straně předtím podle nich vyhovovalo, neměla by si proto stěžovat a tvrdit, že délku sporu způsobil Zdeněk Altner.