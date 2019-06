Česko chce víc peněz na dopravu či boj se suchem. Zaplatí to Brusel?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika potřebuje z Evropské unie získávat peníze na investice, nikoliv na takzvané měkké projekty. Evropské finance by měly směřovat na zadržování vody v krajině nebo dopravní infrastrukturu. Na dnešním setkání se středočeskými starosty v Praze to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Poukázal na to, že Česká republika bohatne, a dostává proto z EU méně peněz. O to je podle něj důležitější, aby čerpala finance, které skutečně potřebuje.