Kauza "propagandistické" Mateřídoušky pokračuje: Braňme normální svět, zní od Klause ml.

Řada Čechů kritizuje redakci mateřídoušky, jde podle nich o propagandu a snahu zmanipulovat děti. Ke kritice se přidala také poslankyně Zuzana Zahradníková Majerová.



„Časopis Mateřídouška mám spojený s dětstvím svých dvou synů. Kupovala jsem jej oběma, když byli ještě malí hošíci (5-7let). Nepamatuji si, že by jim tehdy redaktoři tlačili do hlaviček ekologistickou propagandu a aktivismus obecně, Je vidět, jak za posledních pár let přitvrdili a opravdu mi to vadí,“ zlobí se česká politička.

Dětský časopis podle ní nesmí být jednostranně aktivistický. „Předškolákům přece nemůže nikdo říkat, že je normální jít místo do školy stávkovat za klima. V normálním světě rozhodují o tak vážném tématu, jako je klima, odborníci. Nikoli aktivisté, kteří navíc pro dosažení svých cílů zneužívají šestnáctiletou dívku. Svůj podíl však na celém klimatickém šílenství nesou také někteří novináři a politici, kteří na tuto falešnou hru přistoupili. Proti tomu je třeba se hlasitě ozvat. Braňme normální svět!“ burcuje Zahradníková Majerová.

Její slova podpořilo i nově vzniklé hnutí Trikolora Václava Klause mladšího, jehož členkou je právě i Zuzana Majerová Zahradníková. Poslankyně má podle hnutí naprostou pravdu. „Ekologistický aktivismus do dětských časopisů opravdu nepatří. A nejenom tam. Braňme normální svět před klimatickým šílenstvím!“ píše se na oficiálním profilu hnutí Trikolora.

Tak pozor, mozky dětem vymývá kromě Zpráviček už i časopis Mateřídouška. pic.twitter.com/3zesNwTxRK — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 17. června 2019

Sám Klaus v minulosti kritizoval nejen Gretu Thunbergovou, kterou označil za „puberťačku ze Švédska s nějakými diagnostikovanými psychickými poruchami“, ale i Českou televizi a její dětský pořad Zprávičky. Na jeho návrh loni školský výbor, jehož byl, v té době předsedou, přijal usnesení, podle kterého veřejnoprávní dětský program „čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí v předškolním věku“.

Důvodem byla krátká reportáž o tom, že se školáci „na Izraelem okupovaném území Palestiny“ obávají, že je nebude mít kdo učit, protože USA omezily příspěvek OSN určený pro Palestince. Podle Klause byla reportáž, kterou označil za propagandistickou, v hrubém rozporu s českou zahraniční politikou.