Co srazí Babišovi vaz? ČSSD zlodějiny nevadí, jeden konspirátor ano

— Autor: Radim Červenka / EuroZprávy.cz

Komentář Radima Červenky - S kontroverzemi předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) museli sociální demokraté počítat už v době svého vstupu do vlády. Ostatně, proto žádná ze stran s trestně stíhaným politikem vládnout nechtěla. Pokud by však vláda padla kvůli nominaci Michala Semína do rady ČTK, byla by to kuriozita uvnitř kuriózní české politiky.