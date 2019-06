Babiš se ve čtvrtek sejde s Junckerem. Přijde řeč na kontroverzní audity?

"Budou připravovat zasedání Evropské rady. Pro tuto schůzku není žádná předem určená agenda," řekla serveru Andrejevová. Schůzka se uskuteční v 11:00. Evropská rada se v Bruselu koná ve čtvrtek a v pátek.

Babiš dnes na tiskové konferenci ve Sněmovně řekl, že s Junckerem chce mluvit například o tom, proč není na jednání Evropské rady zařazený bod, který by se týkal rozšíření unie o Severní Makedonii. "Budu se s ním bavit o Frontexu a rozpočtu Evropské unie," dodal.

Setkání novinářům v Lucemburku potvrdil český ministr zahraničí Tomáš Petříček. "Z mého pohledu to není zásah do auditního řízení. Nemám informace o tom, co by přesně detailně mělo být obsahem té schůzky. Předseda komise s ní souhlasil," řekl ministr.

Na téma se jej prý dnes ptali "někteří kolegové" v kuloárech na jednání v Lucemburku. "Zájem je tu věc nepolitizovat, držet vše na expertní úrovni. Naši úředníci se tím zabývají, vypořádají připomínky," řekl ministr. Praha pak bude čekat na konečnou verzi auditní zprávy, která by podle Petříčka mohla přijít v září.

Návrh auditní zprávy, který na konci května zveřejnila média, uvádí, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš už 5. června avizoval, že plánuje setkání s Junckerem na červnovém summitu. "Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální," řekl tehdy premiér.

Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů Agrofert převedl do svěřenských fondů, označil audit za pochybný a za útok na Českou republiku. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl, auditoři jsou podle něj profesionálové a pracují objektivně.

Do ČR později dorazila druhá předběžná zpráva. Státní zemědělský intervenční fond poté oznámil, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017, kdy Babiš firmu do svěřenských fondů vložil. Holding už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako pochybné a neprofesionální. Unijní auditoři se v jeho firmách nebyli podívat a holding neměl možnost se vyjádřit, uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.