Kdo je Semín? diví se Babiš. Kvůli výhrůžkám se opět navezl do Hamáčka

Aktualizováno 15:14 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) apeloval na poslance hnutí ANO, aby nevolili do Rady České tiskové kanceláře (ČTK) kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína. Novinářům to dnes řekl předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Proti činovníkovi spolku Akce D.O.S.T. Semínovi se v pondělí ostře vymezila vládní ČSSD. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček řekl, že pokud by pro Semína hlasovalo ANO, nemělo by smysl pokračovat ve vládní spolupráci.