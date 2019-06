Krize koalice ANO a ČSSD? Faltýnek jí označil za výmysl novinářů

Hamáček v pondělí prohlásil, že budoucí vládní spolupráci může ohrozit případné zvolení kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína do Rady ČTK za přispění poslanců hnutí ANO. Uvedl, že pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve spolupráci pokračovat. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak ČSSD zkritizoval za výhrůžky odchodem a řekl, že poslanci ANO Semína nevolili a volit nebudou.

"Jednání bylo za mě otevřené, konstruktivní. Ten hlavní spor nebo problém v otázce personálií jsme si myslím vyjasnili," podotkl Hamáček po večerní koaliční radě. "Jsem spokojen, všechny sporné body jsme si vyjasnili. Já s panem předsedou Chvojkou budeme ty věci dopředu konzultovat a koordinovat," potvrdil Faltýnek.

"Mechanismus, který jsme si odsouhlasili, by měl takovýmto věcem do budoucna zabránit. Na minulé koaliční radě se ukázalo, že to každý chápeme trošku jinak," podotkl Hamáček.

Před prvním kolem volby spolu koaliční strany postup neprobraly. "Já jsem doporučil našim poslancům (...) bez konzultace s panem Chvojkou, aby podpořili našeho kandidáta a kandidáta SPD. Někteří ho podpořili v tajné volbě, někteří ne," shrnul předchozí situaci Faltýnek. Zároveň zopakoval, že premiér Babiš dnes apeloval na všechny poslance ANO, aby Semína ve druhém kole nevolili. "Já předpokládám, že se tak i stane," dodal Faltýnek.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly veřejnoprávní agentury. Sněmovna zatím na dvě místa v radě, která se uvolní 20. června, nikoho nezvolila. Ke zvolení bylo nutných 89 hlasů, Semín jich v tajné volbě získal 83. Do druhého kola postoupili také zastupitel hnutí ANO v Praze 3 David Soukup, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nominovaný Piráty a lidovci a bývalý předseda rady Tomáš Mrázek navržený ODS.

Druhé kolo se uskuteční až v červenci, ačkoliv se původně očekávalo, že poslanci budou hlasovat ve středu. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že posunutí navrhl on, a to kvůli mediálnímu zklidnění situace.

Piráti či občanští demokraté při prvním kole volby do Rady ČTK ve Sněmovně kritizovali některé Semínovy texty a výroky. Poslankyně Olga Richterová (Piráti) v souvislosti s nimi nařkla Semína ze šíření nenávisti a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura mluvil o spikleneckých teoriích. Proti jeho volbě se postavila mimo jiné Federace židovských obcí, podle níž Semín vystupuje antijudaisticky. Semín obvinění, že je antisemitou nebo že šíří nenávist, odmítl. Minulý týden ČTK řekl, že je z teologického hlediska kritický k nekatolickým náboženstvím, ale je stoupencem náboženské snášenlivosti. Dlouhodobě vystupuje jako představitel katolického tradicionalismu.

Sněmovna vybírá nové členy rady za předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jejichž místa se uvolní 20. června. Místopředsedy rady jsou nyní Jaroslava Wenigerová (zvolena za ODS) a publicista Petr Žantovský, dalšími členy jsou Pavel Foltán (oba zvoleni za ANO), Jana Gáborová (zvolena za SPD) a od začátku letošního května bývalá ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).