Skupina Kryštof už nespolupracuje s Agrofertem. Babiš přichází o známé podporovatele, politici se mu smějí

Krajčo se sice k věci nechtěl vyjádřit, konec spolupráce nicméně následně potvrdil manažer skupiny. „Je to tak, že momentálně nemáme s Agrofertem žádné závazky ani smluvní vztahy vzhledem k projektům spojeným s kapelou Kryštof,“ potvrdil serveru Info.cz Jan Lippert.

Informaci potvrdil i Agrofert. „Je pravda, že jsme se pro tuto chvíli dohodli se skupinou Kryštof na ukončení spolupráce. Zároveň jsme se dohodli, že detaily nebudeme zveřejňovat,“ uvedl bez bližších podrobností mluvčí holdingu Karel Hanzelka.

Skupina i její frontman opakovaně čelili kritice kvůli spolupráci se stávajícím premiérem Andrejem Babišem, jejich společné fotky se pravidelně objevovaly na sociálních sítích. Jedním z nejhlasitějších kritiků byl například písničkář Tomáš Klus.

Babiš na počátku své politické kariéry spoléhal na známé tváře, která jej podporovaly. Jejich seznam se nicméně v poslední době výrazně zkrátil. Opustili jej například majitel a ředitel firmy Kofola Jannis Samaras, herec a zpěvák Jakub Prachař nebo žokej Josef Váňa a další. Podle webu hnutí ANO naopak Babiše dál podporují olympijská diskařka Věra Pospíšilová, bývalý desetibojař Robert Změlík, atletka Šárka Kašpárková nebo zpěvačka Marie Rottrová.

Ukončení spolupráce mezi Agrofertem a skupinou Kryštof okomentovala i řada politiků. „Na netu píšou, že kapela Kryštof rozvázala pevné letité přátelství s Andrejem Babišem a Agrofertem. Buď už také “jede kampaň”, nebo ví něco, co zatím ČSSD neví. Očekávaná reakce premiéra Babiše: Nevím, kdo je Kryštof,“ rýpnul si předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Že oni si chtějí zahrát na tom megakoncertu "Venku je hezky"?“ rýpnul si do skupiny Mirek Topolánek s odkazem na blížící se obří protivládní demonstraci na Letné. „Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale co kdyby...“ doufá v souvislosti s ukončením spolupráce europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Krajčo pláchnul: kapela Kryštof už nespolupracuje s Agrofertem. Ze stránek hnutí ANO 2011, bude líp, postupně mizí známé tváře podporovatelů. Vygumovat se ze seznamu politické divize Agrofertu nechal nejen kofolový král Samaras, ale i mladý Prachař (zřejmě s tím, že už to ani za všechny prachy nestojí), ale i superpodporovatel Richard Krajčo se skupinou Kryštof. Obě strany ukončení spolupráce potvrdily s tím, že nebudou komentovat důvody. Tak se zase nic nedovíme,“ posteskl si bývalý poslanec a někdejší předseda poslaneckého klubu TOP 09 František Laudát.

„Pofidérní politika a její kašpárci bývali vždy tajnosnubní, abych použil výrazivo z rostlinné říše. Tak teď už jen zbývá počkat, až se dotyční začnou vymlouvat, že nevěděli, komu pomohli na cestě k moci, že jim nebylo nic známo o minulosti vůdce AB, že čekali, že slovenský Onasis v českém premiérském křesle dokáže s naší zemí zázraky, kde bude Eldorado, ceny budou stálé a celkově lidi se maj. Budou se vymlouvat stejně nestoudně, jako to činili komunisté a zejména exkomunisté, kteří pomohli k hrůzovládě násilníkům, vrahům a vládě mrzké lůzy, jak zaznělo v kultovním filmu Pelíšky. tak teď už jen zbývá, aby Krajčo poučoval z pódia lidi, že svoboda je krásná a zásadní a Havel byl nejlepší. Ostatně někteří, kdysi fatálně selhavší komunisté, dnes exkomunisté, se ani dnes nestydí moralizovat a říkat lidem, co je správné, co nikoli,“ dodal ostře Laudát.