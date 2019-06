Babišova moc stojí na komunistech, jsou pevní jako skála, tvrdí Stanjura z ODS

„Rozhodne to sociální demokracie. Počty v Poslanecké sněmovně jsou dopředu dané, nejvěrnější spojenec hnutí ANO jsou komunisté, ti jsou pevní jako skála. Podle mě všechny opoziční strany včetně nezařazených poslanců budou hlasovat proti vládě, tedy pro vyslovení nedůvěry. A nakonec to rozhodnou sociální demokraté,“ popsal situaci ve Sněmovně.

Podle Stanjury poslanci za ČSSD lavírují. „Uvidíme. Včera jsme slyšeli takovou směšnou podmínku, kdy pohrozili pádem vlády kvůli jedné personální volbě do Rady ČTK. Vážné problémy premiéra sociální demokraté úplně pomíjejí a pak si najdou takovou podmínku, jejíž splnění je velmi jednoduché. Ale je to jejich zodpovědnost.“

Politik ODS nechce volbu do rady ČTK bagatelizovat, ale českou politikou by teď měly hýbat závažnější problémy. „Důležité to je, ale v situaci, kdy má obrovské problémy premiér, který je obviněný, který den poté, co policie navrhne jeho obžalobu, vymění ministra spravedlnosti, který je v evidentním střetu zájmů, kdy ČR čelí hrozbě, že bude vracet stamiliony korun, tak to jsou mnohem závažnější problémy,“ okomentoval situaci Stanjura.



„Babiš říka různé věci, tvrdil nám také, že o Čapím hnízdě nic neví, že jeho majitele nezná a při tom to byl a jeho rodina, těchto příkladů bych našel více,“ přirovnal předseda poslanců ODS Babišovy výroky o tom, že poslanci ANO nevolili kontroverzního Semína do rady ČTK k nepravdivým výrokům o farmě Čapí hnízdo, které svého času premiér prohlásil.

Vyjednávání s komunistickými poslanci, kteří oficiálně nejsou součástí vládní koalice odmítl. „Je to nejpevnější spojenec Babiše. Třicet let od pádu komunismu vyjednávat s komunistickou stranou, to pro ODS není přijatelné. To není partner, s kterým bychom chtěli měnit situaci v České republice. Ti patří do opozičních lavic. A je ostuda vládního hnutí ANO a sociálních demokratů, že je přizvali k vládnutí.“

Úloha komunistů je pro Andreje Babiše a hnutí ANO zásadní.„Možná to není vidět, ale v Poslanecké sněmovně jsou vlivnější než sociální demokraté – získali víc funkcí, důležitější funkce a kdykoliv je potřeba, tak brání na mikrofon Andreje Babiše. Mnohem vehementněji než jeho vlastní poslanci nebo sociální demokraté.“