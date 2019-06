Václav Klaus byl a je ruský agent, tvrdí Kalousek. Nechutné, chováte se jako prase, udeřili na něj Klaus mladší a další

„Chtěl jsem napsat, jak mne zlobí, že velké mezinárodní firmy včetně provozovatele této lodi provozují multikulturalismus v praxi – každý číšník a číšnice je z jiné země a jiného světadílu,“ postěžoval si Václav Klaus na stránkách svého institutu.

„Večer se mi zdálo, že dominují Filipínci, Indové, Malajci, pak mne oslovila Slovenka a když píši tyto řádky, Ruska. Víno mi teď nalévá Srbka Katarina. Já v tom vidím záměr kosmopolitů – hranice mezi státy a národy co nejvíce zlikvidovat. Všichni se přece můžeme mít rádi, to si asi myslí i šéfové EU. Já samozřejmě také mohu mít rád třeba Junkera, ale asi jenom tak, jako měl hrdina Orwellova 1984 Winston Smith nakonec rád svého komisaře O´Briena,“ postesl si Klaus.

Jeho slova zděsila Miroslava Kalouska. „Jako mladík jsem “hltal” Václava Klause a věřil mu (věřím dodnes), že na trhu pracovních sil si každý koupí to nejvýhodnější¨,“ přiznal na sociálních sítích. Jeho slova o multikulturalismu ho ale zaskočila. „Teď od něj slyším, že nejde o trh, ale o “záškodnický multikulturalismus”. Dnes nepochybuji, že Václav Klaus byl a je ruský agent, znovu aktivovaný po roce 2010,“ tvrdí Kalousek.

Klause se v reakci na tato slova zastala bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková, která spolupracuje s Václavem Klausem mladším a jeho hnutím Trikolora. „To jste si ovšem dovolil víc, než je únosné. Máte důkazy pro svá tvrzení? Chováte se, díky imunitě, jako prase, kolego!“ pustila se do Kalouska.

Ozval se i syn Václava Klause. „Píšu to nerad. Takhle se politika dělat nemá. Ale nechutné osobní útoky poslance Kalouska na bývalého prezidenta přispívají nenávisti ve společnosti a její fašizaci.

A lidsky je to prasečina. Řekl bych mu to tady osobně, ale ještě patrně vyspává a není v sále sněmovny," rýpnul si Václav Klaus mladší.

Další reakce přišla přímo z Institutu Václava Klause. „O tom, co pan Kalousek dlouhodobě „hltá“, se už napsalo hodně (a Václav Klaus to rozhodně není),“ okomentoval Kalouskova slova Petr Macinka, která má na starosti komunikaci s médii.

„Proto žádné překvapení, že i tady nakonec zaznívá varování před sovětskou propagandou, která na pana poslance v pět odpoledne útočí už i z cestopisných zápisků. To zas bude léto,“ vysmál se Kalouskovi zástupce IVK.