Babiš chtěl ochránit byznys, ale dostal mesiášský syndrom, řekl o svém známém Langer

K rozsáhlým protestům pro časopis Týden uvedl, že v něm vyvolávají dva dojmy „Vzbuzují ve mně přinejmenším dva pocity - radost a ostražitost. Radost z toho, že lidé nesklopili hlavu, neshrbili záda a že jsou ochotní a schopní jít a kus svého volného času a energie věnovat tomu, aby dali najevo, co se jim nelíbí. Vidím tam obrovskou spontánnost. Ty demonstrace mají velký psychologický efekt, protože spousta lidí není z Prahy, ale žije v různých částech republiky. Cítí se být izolovaní a téměř sami ve svém boji proti babišismu. Demonstrace jim ukazují, že to tak není. Že těch lidí, kterým vadí uchvácení státu a proměna liberální demokracie v oligarchistán, je mnohem více,“ ocenil občanskou angažovanost Langer.

„Na demonstracích se volá po takzvané nezávislosti české justice a posílení postavení prokurátorů. Přičemž to byli ti samí státní zástupci, zejména na vrchním státním zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s částí policie, která působila spíše jako sekta, kteří provedli v létě 2013 státní převrat. Byli to oni, kteří pomohli k instalaci Andreje Babiše. Ti samí státní zástupci ho celou dobu drželi u moci. A vyslovovat jim teď podporu a dávat jim ještě větší moc, mě vede k otázce, co je horší? Stát, který patří oligarchovi, nebo stát, který vedou prokurátoři?“ popsal svou obavu z činnosti státního zastupitelství Ivan Langer.

Bývalý poslanec a ministr se také věnoval osobnosti premiéra Babiše, jelikož se s ním v minulosti přátelil. „Jestli se Andrej Babiš něčeho bojí, tak jsou to lidé na náměstích a v ulicích, má z nich panickou hrůzu. Šel do politiky proto, aby ochránil svůj byznys a aby nenesl odpovědnost za rozhodnutí, která v byznyse udělal. Ale postupně získal mesiášský syndrom, vymazal si paměť a vše, co dělal do svého vstupu do politiky, se nestalo. Najednou byl on ten čistý spasitel, každý měl za úkol ho milovat. A musel to pro něj být v první fázi obrovský šok, že si lidé nedají zacpat pusu a mysl koblihou.“

Langer také uvedl své vidění aktuálního rozložení politických sil. Babišova politika podle něho stojí na voličských dárcích „Lze tedy očekávat, že nám všem dál bude vytahovat peníze z kapes a podplácet jimi své voliče. A dokud se proti němu nepostaví někdo stejně silný, se stejným magnetismem a schopností přitáhnout lidi, tak může být Andrej Babiš klidný."