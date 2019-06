Evropská minimální mzda pro Čechy? Utopie a ekonomický nesmysl, uvedli pro EZ politici

Macron na konferenci Mezinárodní organizace práce (ILO) v Ženevě uvedl, že Evropská unie nevznikla proto, aby mezi pracujícími napříč jednotlivými státy existovaly obrovské platové rozdíly. Navrhl tak diskuzi nad konceptem jednotné minimální mzdy.

„Podle mě nemůžeme zavádět jednotnou minimální mzdu pro všechny země, které mají rozdílnou ekonomickou úroveň, rozdílné mzdy, rozdílné sociální systémy. Všechny země EU – dokonce ani jen eurozóny – nemají srovnatelnou úroveň. Takže nejsem zastáncem tohoto návrhu a považuji ho za utopii,“ uvedl Petr Gazdík místopředseda STAN.

Europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský považuje návrh za vytržený z reality. „Je to naprostý ekonomický nesmysl, který by nejvíce poškodil lidi s handicapem nebo nějakým omezením, kteří by se stali pro mnoho firem nezaměstnatelní a nahrazeni technikou. Osobně budu bohovat proti tomuto socialistickému nesmyslu liberálů,“ vymezil se opětovně zvolený poslanec Evropského parlamentu.

Jako hudbu budoucnosti vidí návrh bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Náš první úkol je ekonomická konvergence, která postupuje příliš pomalu. Taková konvergence je nutný předpoklad jakýchkoliv společných sociálních opatření. Bez ní nemůže žádná společná sociální politika fungovat,“ uvedl poslanec za ČSSD rozdíly v ekonomice států, které je podle jeho názoru potřeba nejdříve srovnat.

„Stejná nominální výše minimální mzdy by pochopitelně byla při rozdílech mezi zeměmi EU utopií, ale mohou být připravena společná pravidla pro propočet a valorizaci v celé EU,“ odpověděl na dotaz EZ Jiří Dolejš (KSČM).

"Rozdíly v minimální mzdě jsou v EU až dvojnásobné. Spd prosazuje zvyšování minimální mzdy, ale pokud by měla být ve výši západních zemí např. 50 000 Kč, pak netuším z čeho by drtivá většina zaměstnavatelů včetně státu, krajů a obcí platili," sdělil ve své reakci pro EZ předseda SPD Tomio Okamura.