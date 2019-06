Zaměstnanec Památníku Lidice měl zabránit Noční vlkům položit věnce. Začaly mu kvůli tomu chodit vyhrůžky smrti

Podle Sputniku měl Petlička zabránit Nočním vlkům, aby položili věnce na oficiálním místě. Měl jim nicméně dovolit, aby je položili jinde s tím, že však musí sundat ruské trikolóry. „Pana Petličku jsme nenašli, rádi bychom mu položili otázku, zda zakáže přistávat letadlům Aeroflotu, nesoucím na svých ocasních plochách ruské trikolóry. Nebo se má snad také zavřít ruská ambasáda, na jejíž střeše vlaje vlajka Ruské federace?“, rozčileně komentoval incident Sputnik.

Podobnou verzi událostí uváděl i poslanec za ČSSD a velký podporovatel Nočních vlků, Jaroslav Foldyna. „Proto mi dnes postoj jednoho z organizátorů, který řekl, květiny můžete položit, ale nepřejeme si, abyste vy, co pokládáte květiny, měli na sobě nápis v azbuce, přijde jako postoj bezpáteřní loutky. Ne, nevěřím, že by náš národ tak hluboko klesl. Je to postoj vystrašené figurky, která bezpáteřně a iniciativně se hrbí s dobou,“ napsal na svém Facebookovém profilu.

V oficiálním prohlášení Památníku Lidice, který má server EuroZprávy.cz k dispozici, je však celá situace líčena poněkud jinak. Noční vlci měli na akci přijet neohlášeně a zablokovat parkoviště vyhrazené pro ohlášené delegace ústavních činitelů, zástupců zahraničních států, zástupců měst a obcí, spřátelených organizací, které se tak nemohli na parkoviště dostat. Až na výzvu místostarosty obce parkoviště opustili.

Noční vlci se následně pokusili přidat k delegacím a položit věnce v prostoru uzavřeném veřejnosti. Nebyli však součástí oficiálního seznamu pietních hostů a tak jim v tom bylo zabráněno. Petlička jim měl přesto nabídnout, aby tam vyslali maximálně čtyři zástupce. „Rovněž jim bylo doporučeno, aby s ohledem na striktní neutralitu pietního aktu vybrali zástupce bez kontroverzních označení na oděvech,“ píše se v oficiálním prohlášení.

To však měli Noční vlci odmítnout. Nakonec se však s Petličkou dohodli na tom, že věnec položí u popravčí zdi. Organizátoři tvrdí, že tím považovali celou věc za uzavřenou. „Není přitom pravdou, že by Památník Lidice vystupoval vůči jakýmkoliv pietním hostům zaujatě, což mimo jiné dokládá pravidelná přítomnost velvyslance Ruské federace a vojenského přidělence Ruské federace na pietě v Lidicích, včetně letošního 77. výročí lidické tragédie,“ uvádí se v oficiálním prohlášení.

Verzi událostí podanou Památníkem Lidice potvrzuje i redaktorka serveru Evropský rozhled, která se akce zúčastnila. Podotýká, že celou akci doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Civilistům včetně jí nebyl umožněn vstup vstup do prostoru kolem společného hrobu lidických mužů, kde představitelé ministerstev a zástupci desítek rozličných států kladli věnce. Prostor byl ohrazen lanky, za které nikdo nesměl vstupovat.

„Když všichni oficiální hosté položili svůj věnec, rozhodli se do uzavřeného prostoru se svým věncem vstoupit také Noční vlci. V tom jim však zabránil jeden z pořadatelů, který se rázem ocitl v obklopení motorkářů, kteří se na pietní akt ani důstojně neoblékli, přišli v motorkářských vestách, značně neupravení a měli všude po oblečení různou symboliku, která pořadateli pravděpodobně vadila, soudě z útržků rozhovorů,“ napsala redaktorka. Podle ní měl Petlička argumentovat tím, že Noční vlci nezastupují ruskou ambasádu a nemohou tedy do ohraničeného prostoru vstoupit.

Výhrůžky a agresivita

Samotný Petlička též v oficiálním vyjádření zaslaném redakci EuroZprávy.cz uvádí, že situace samotná nebyla nikterak vyhrocená a Noční vlci svým přístupem nenarušili důstojnost a pietnost probíhajícího oficiálního pietního aktu. „Důkazem jistě budiž videozáznam kolující po sociálních sítích, na kterém panu Foldynovi na závěr debaty děkuji za spolupráci, on mi odpovídá, že je vše v pořádku a vzájemně si potřásáme rukama. Od této chvíle situaci samotnou považuji za jednoznačně uzavřenou,“ uvedl.

Po zveřejnění zprávy na Sputniku a Parlamentních listech, které vylíčili Petličku ve velmi negativním světle a které on sám nazývá „marginálními a tendenčními médii“ se na jeho hlavu sesypala obrovská vlna kritiky. Např. komunistický poslanec Zdeněk Ondráček označil Petličku za „hajzla“.

Na Facebookovém profilu Petličky se začaly množit velmi agresivní komentáře vyzývající k jeho likvidaci. „Snad tebe šmejde nepotkám na Ležákách. Jinak se nedržím, vedle je lom,“ stálo např. v jednom. „Petličko co ty jseš za dobytka eurobolševckého kdo ti dal právo kádrovat ale věř na každé prase se vaří voda a i na tebe jednou dojde a budeš se zodpovídat ze svých zločinů proti lidskosti jsi nepřítel státu,“ napsal další diskutující.

„Ještě více mě zklamala následná vlna komentářů, soukromých zpráv, emailů a telefonátů, které se z velké části omezují jen na velmi vulgární urážky nejen mě samotného ale i mojí rodiny. Ze všeho nejhorší je ovšem ale až neuvěřitelně velký počet zpráv a komentářů vyzývajících k fyzickému násilí, nebo přímo fyzické likvidaci. Jsem zklamán chováním některých lidí,“ okomentoval celou situaci Petlička. Vulgární komentáře mají chodit i ředitelce Památníku Lidice a osobám, které se Petličky zastaly.

„Lidice byly vyhlazeny na základě dezinformace, cílem celého aktu bylo uškodit a vystrašit. Je velmi smutné, že i dnes se objevují lidé, kteří na základě zkreslených neověřených informací jsou odhodlaní vyhrožovat člověku třeba i smrtí. Chtěla bych požádat všechny ty, kteří uráželi zaměstnance Památníku Lidice, aby přišli a pochopili jeho poslání, kterým není šíření agrese, ale vzdání úcty obětem agresorů,“ napsala ředitelka Památníku Lidice, Martina Lehmannová.

K celé záležitosti se vyjádřilo i ministerstvo kultury. „Ministerstvo kultury je toho názoru, že celá věc je samozřejmě velmi nešťastná a je naprosto nepřípustné, aby komukoliv bylo vyhrožováno smrtí. Vyjádření úcty k obětem lidické tragédie by mělo mít určitou úroveň a mělo by být maximálně důstojné. Lidická pieta má svůj daný řád a průběh, který je třeba za všech okolností respektovat.“