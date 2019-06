Boj o nové vedení EU? Státy odmítají "spitzenkandidáty", rázně se ozvala V4

"Myslíme si, že by tam měla být nějaká osoba, která vnímá zájmy veškerých členských států, i tento region," řekl Babiš. Podle něj jsou země V4 nyní častěji kritizovány než jiné části EU a nová komise by je měla posuzovat objektivně. V4 podle Babiše také chce, aby příští komise nevystupovala politicky, ale zaměřila se na dohled nad plněním evropských smluv. Český premiér uvedl, že stejný názor mají i další státy EU, nejen ty visegrádské.

Země V4 podle Babiše mají svou představu o tom, kdo by měl komisi vést. "Ale není to o tom, že bychom my měli z našeho regionu nějaké konkrétní jméno," řekl. Uvedl nicméně, že státy V4 chtějí při volbě nového předsedy komise postupovat jednotně.

Předčasná je podle Babiše debata o tom, jaké portfolio v příští komisi by Česko mohlo získat, v současnosti se podle něj jedná pouze o obsazení vrcholných evropských funkcí, tedy předsedů komise, Evropské rady a Evropského parlamentu. Vyjádřil ale přání, aby to byl silnější resort než nynější oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitostí. Za portfolia, o která by Česko mělo zájem, premiér označil vědu a výzkum, vnitřní trh nebo obchod.

Pohledy členských států EU na nové personální obsazení klíčových unijních funkcí se liší, hlavní města ale pojí vůle věc domluvit ještě před ustavující schůzí nového složení Evropského parlamentu. V dopise, kterým dnes prezidenty a premiéry bloku pozval na summit do Bruselu, to uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk. O tom, koho summit navrhne europarlamentu ke schválení jako nového předsedu Evropské komise, právě on v minulých týdnech a dnech vedl intenzivní jednání a pokračuje v tom i dnes. Zůstává prý "opatrně optimistický".

"Budu dál konzultovat s každým jednotlivým z vás, dokud summit nezačne," napsal Tusk v dopise lídrům unijních zemí. Prezidenti a premiéři, s nimiž dosud hovořil, podle něj všichni dali najevo zájem mít věc vyřešenou rychle. "Doufám, že se nám to podaří ve čtvrtek," dodal.

My consultations on the new EU leadership have shown that despite different views, different interests, we have a common will to finalise this process soon.

Prezidenti a premiéři spolu s Tuskem řeší komplikovanou skládačku obsazení tří funkcí, které summit ovlivňuje přímo a dvou, jejichž obsazení hraje v celkovém rozhodování významnou roli. Summit musí v první řadě rozhodnout, koho navrhne europarlamentu k potvrzení jako nového předsedu Evropské komise po Jeanu-Claudu Junckerovi. Ve hře je ale i otázka, kdo bude v nové komisi vysokým představitelem pro zahraniční a bezpečnostní politiku a kdo na konci roku nahradí v čele Evropské rady samotného Tuska.

Dohodu na trojici jmen chce summit mít ještě před první schůzí nového europarlamentu, tedy do 2. července. Na ní totiž europarlament zvolí svého předsedu - a také tato pozice by měla být součástí širší domluvy evropské politické scény. Poslední funkcí, která v pomyslném puzzle musí být zohledněna, je křeslo šéfa Evropské centrální banky.

Prezidenti a premiéři se přitom budou snažit zohlednit nejen politickou příslušnost jednotlivých možných uchazečů, ale i geografické zastoupení jednotlivých regionů i snahu o co nejrovnější rozdělení funkcí mezi muže a ženy.

Státníci už dopředu dávají najevo, že nehodlají automaticky přistoupit na systém takzvaných vedoucích kandidátů z eurovoleb, kdy by se do čela komise měl dostat "spitzenkandidát" některé z politických frakcí, který by měl podporu většiny pléna europarlamentu. Podle diplomatů se nyní zdá, že samotný europarlament je ochoten uvažovat o podpoře i jiné osoby, než je některý z vedoucích kandidátů.