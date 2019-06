D*bil, odpudivé, trapné. Klaus udělal pro zemi víc než Kalousek, zní z ODS. A poslanec TOP 09 ostře reaguje

Kalousek Klause na sociálních sítích kritizoval kvůli jeho zápiskám z cest, které byly zveřejněny na stránkách Institutu Václava Klause. V nich si exprezident stěžoval na to, že jej zlobí, že mezinárodní firmy provozují „multikulturalismus v praxi“.

„Jako mladík jsem “hltal” V.Klause a věřil mu (věřím dodnes), že na trhu pracovních sil si každý koupí to nejvýhodnější. Teď od něj slyším, že nejde o trh, ale o “záškodnický multikulturalismus”. Dnes nepochybuji, že V.Klaus byl a je ruský agent, znovu aktivovaný po r. 2010,“ uvedl v reakci na jeho slova Kalousek.

Dočkal se za to kritiky nejen od Klausova institutu, ale třeba i jeho syna, Václava Klause mladšího. A ozval se i poslanec ODS Jan Skopeček, „Václav Klaus udělal pro tuto zemi a pravicovou politiku neporovnatelně více než poslanec Kalousek. Jeho výrok o tom, že prezident Václav Klaus byl a je ruským agentem, není nic než hloupým, trapným a odpudivým osobním útokem. Útokem, který má zakrýt vlastní programovou prázdnotu. Pro TOP09 bude zřejmě každý, kdo se vymezí proti současné podobě evropského integračního procesu, multikulturalismu apod. napříště ruským agentem. Hloupé, šablonovité uvažování a nálepkování,“ nešetří Kalouska ekonom.

Všem, kterým přišel tento „řetězový“ e-mail: Můj syn se nejmenuje Míra, ale Petr. Tento žvást by nikdy nenapsal. Text napsali StBáčtí dezinformátoři v žoldu @AndrejBabis. Zajímá mě jediné: Platil to Agrofert nebo státní podniky, které dnes už Agrofertu podléhají? pic.twitter.com/CMOgC9CYuD — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 19. června 2019

Tím ale přestřelka mezi poslanci neskončila. Kalousek na sociálních sítích také zveřejnil dopis, který se šíří mezi Čechy a který údajně napsal Kalouskův syn Míra, který se zastává Andreje Babiše. Háček je v tom, že Kalousek synu Míru nemá. „Všem, kterým přišel tento „řetězový“ e-mail: Můj syn se nejmenuje Míra, ale Petr. Tento žvást by nikdy nenapsal. Text napsali StBáčtí dezinformátoři v žoldu @AndrejBabis. Zajímá mě jediné: Platil to Agrofert nebo státní podniky, které dnes už Agrofertu podléhají?“ zlobil se předseda poslanců TOP 09.

Kalouska se zastal i expremiér Mirek Topolánek. „Docela ubohý kompilát. Petra jsem učil na VŠE a je po otci. Není to debil. Pokud někdo na vteřinu uvěřil, nebo škodolibě ten žvást uvítal, tak se pouze identifikoval jako koblihář. Že to někomu stojí za to...“ posteskl si.

„Ano. Zdůrazňoval, že nejsi debil. Na některé asistenty VŠE (@Jan_Skopecek), už tak striktní názor neměl. Ale to víš, mládež...“ rýpnul si do Skopečka při té příležitosti Kalousek. Poslanec ODS si to ale nenechal líbit.

„Chápu, že jste si po mém tweetu a zastání VK musel zchladit žáhu. Ale tahat do toho syna a výuku na VŠE je pokračování v ubohém stylu tweetu o VK. Nebudu kontrovat, je to pod moji úroveň, nikdy bych takto osobní vůči Vám nebyl. Synovi přeji vše dobré, ať už si myslí cokoliv,“ vzkázal mu Skopeček.

Kalousek nakonec uznal, že v e svém tweetu přestřelil. „Tohle jsem si mohl odpustit. Omlouvám se Vám,“ zareagoval na Skopečkova slova.