V právním státě neuteče před odpovědností nikdo. Ani premiér, zní z ČSSD

Gajdušková byla proti vstupu sociálních demokratů do vlády, jenže situace se vyvinula odlišně. „Moje pozice byla, že máme zůstat v opozici. Členové ČSSD v referendu rozhodli jinak. Stalo se. Jsme součástí menšinové vlády s ANO,“ napsala na Facebooku poslankyně.

„Věřte mi, že ze současné politické situace nemám žádnou radost. Problém je v tom, že i když by ČSSD z vlády odešla, neznamenalo by to konec A.Babiše. Zřejmě by jen ČSSD nahradil T.Okamura. Ten veřejně prohlašuje, že mu jde o jediné - ČSSD dostat z vlády. Ujišťuji vás, že být ve vládě strana, která se netají příslušností k evropským extrémistům s rétorikou jejich některých členů blízkou neonacismu, by byl určitě pro jméno ČR větší problém, než osobní problémy A.Babiše,“ okomentovala úskalí současného rozložení politických sil Gajdušková.

Navíc, podle jejího názoru, má premiér nekritickou podporu prezidenta. „A i kdyby ta vláda padla jako celek, pak už prezident jasně řekl, že A.Babiše jmenuje premiérem znova. Takže opět žádný výsledek. Z pohledu sociální demokracie to není zrovna pohodlná situace. Ve sněmovně nikdo neútočí na ANO, ani její členy. Zato všichni útočí na nás, sociální demokraty. Zkrátka vadíme my a hlavně náš program.

Ten nyní sice s velkým úsilím a neustálým přetahováním se s ANO, ale nicméně posouváme.“

Popsala také úspěchy prosazovaní programu ČSSD. „Daří se nám prosazovat opatření, které považujeme za důležité pro naše občany - od podpory zaměstnanců, důchodů , přes zlepšování podmínek lidí se zdravotním postižením a samoživitelky, podporu rodin, přes ubránění již přijatého financování regionálního školství až po úsilí garantovat svobodu slova držením médií veřejné služby, atd. Pokud by se toto přestalo dařit, nebudeme váhat s tím z vlády odejít,“ zdůraznila sociálně-demokratická politička.

„Závěrem ještě jedno - vždycky jsme jako sociální demokraté úzkostlivě dbali na to, abychom byli právním státem. Jsem přesvědčena o tom, že v právním státě neuteče před odpovědností nikdo, ani premiér. A jen soud v právním státě může rozhodnout o vině. I o tom premiérovi,“ uzavřela Alena Gajdušková.