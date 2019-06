„Měla by ji ojet banda migrantů z Afriky.“ Okamura osočil moderátorku ČRo, lidé ji začali přát znásilnění

O případu jako první informoval Litoměřický deník. Ten uvedl zprávu, že pachatelem měl být africký migrant, který ten den měl být propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech a vyhoštěn z Německa. Jednalo se nicméně o oficiálně neověřené informace, které se policie vzhledem k nízkému věku oběti a právě probíhajícímu vyšetřování nechtěla komentovat.

Později policie potvrdila, že se jedná o Afričana, odmítla ale tvrzení Litoměřického deníku, že se jedná o z Německa vyhoštěného migranta. „Policie ČR uvádí, že k žádnému vyhoštění občanů severní Afriky do České republiky nedošlo! Komentování případu, který se odehrál na Litoměřicku, si vyhradilo státní zastupitelství,“ napsala na twitteru.

Okamura nicméně vzal tvrzení Litoměřického deníku za bernou minci. „Takhle opravdu NE! Šestnáctiletou dívku z Terezína dnes kolem poledne znásilnil na poli u Lukavce v Ústeckém kraji africký migrant propuštěný dnes v 7h ráno z výkonu trestu v Drážďanech a z Německa ho dnes ráno následně ihned vyhostili na území České republiky. Oběť ohavného trestného činu skončila s poraněním v nemocnici. Policejní mluvčí Daniel Vítek potvrdil, že podezřelá osoba byla zadržena a v současnosti je v policejní cele,“ popsal incident na svém facebooku ihned poté, co se objevila zpráva, aniž by uvedl, že identita pachatele zatím ještě není oficiálně potvrzena.

Právě to, že Okamura okamžitě vynesl soudy, aniž by měl k nim dostatečné důkazy, se stalo předmětem rozhovoru předsedy SPD s moderátorkou Českého rozhlasu redaktorkou Českého rozhlasu, Zdeňkou Trachtovou. Okamura jí obvinil, že na něj měla jen útočit za to, co napsal.

„Myslel jsem, že v rozhovoru tento čin odsoudíme a budeme se bavit o příčinách a návrzích řešení. Místo toho na mě deset minut v rozhovoru jen útočila, co jsem si prý dovolil, že jsem napsal, že se jedná o migranta z Afriky!!! A že prý tím, že jsem o tomto činu jako první včera napsal na sociální síti a odsoudil jsem to, tak prý vzbuzuji strach vůči migrantům!!! A že prý je v ČR mnoho jiných znásilnění a proč jsem prý napsal zrovna o tomto!!! Ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu. Ani jedno slovo ohledně příčin. Ani jedno slovo ohledně návrhů řešení. Doufám, že tento skandální rozhovor Český rozhlas v plném znění odvysílá. Ale myslím, že ne, protože to nebylo podle jejich scénáře, jelikož jsem se proti těmto otázkám věcně a konkrétně s argumenty ohradil,“ napsal Okamura na svém facebookovém profilu.

Okamura Český rozhlas zkritizoval s tím, že jeho redakce je „prošpikovaná bezcitnými sluníčkáři a vítači migrantů, které si nuceně musíme platit formou koncesionářských poplatků“, která „dlouhodobě pomlouvá a špiní SPD a cenzuruje naše názory, aby nebyly slyšet“.Okamura též vyzval své příznivce, aby napsali do Českého rozhlasu, co si o celé situaci myslí.

Proti Okamurovým výtkám se ohradil ředitel Českého rozhlasu, René Zavoral. Dle něj redaktoři „postupovali zcela v souladu s běžnými standardy“. Zavoral poukázal na to, že tvrzení Litoměřického deníku bylo odmítnuto policií ČR. „Proto jsme požádali naši zpravodajku ve Sněmovně, zda by jí mohl tato zjištění potvrdit a uvést zdroje, ze kterých čerpal. Ptala se jej velmi slušně a profesionálně. Hned po první otázce ale přešel do útoku a začal kritizovat práci některých médií, zejména Českého rozhlasu. Zdůrazňuji, že to bylo ve fázi, kdy se teprve informace sbíraly a ověřovaly. Naprosto odmítáme tvrzení předsedy SPD Tomia Okamury, že bychom tento trestný čin jakkoliv bagatelizovali,“ zní v oficiálním vyjádření Českého rozhlasu.

„Český rozhlas rovněž považuje za alarmující a bezprecedentní, jakým způsobem předseda SPD Tomio Okamura napadl hodnoty média veřejné služby, které ČRo bezvýhradně ctí. Zpravodajství Českého rozhlasu je zcela vyvážené, objektivní a nestranné a řídí se důsledně Zákonem o ČRo a Kodexem ČRo. Nesmyslná jsou rovněž slova předsedy SPD o údajné cenzuře - Český rozhlas mnohokrát předsedu SPD Tomia Okamuru zval do svého vysílání, ale vždy se setkal se zamítavou odpovědí,“ dodal též Český rozhlas.

Nenávistivé komentáře

Pod Okamurovým příspěvkem se diskutující začali velmi tvrdě opírat do redaktorky Českého rozhlasu. Mnohé z nich vyzývají k jejímu znásilnění. „Asi je ji líto, že neznásilnili ji! Sluníčkářka!“ stojí např. v jednom. „Přesně tak, ji by měla ojet banda imigrantů z Afriky a použít všechny její tělesné otvory...zepředu, zezadu, orálně, análně, aby jí to kulturní obohaceni teklo odevšad, k tomu jako bonus nějaký ten pohlavně přenosný moribundus a navrch nějakého toho parazita a redaktorka by začala mluvit jinak...chuděra holka, tak mladá a prošla si peklem,“ přeje redaktorce jiný příspěvek.

Někteří diskutující se dokonce chlubili tím, že takové příspěvky redaktorce posílají. „Něco podobného jsem dotyčné napsala osobně. Asi nebudu jediná, kdo si jí hned našel. Netoužím ani po její odpovědi, ale je to poprvé snad, co mě přímo nasral názor člověka, který veřejně vystupuje a ovlivňuje lidi. Tohle snad nemůže vypustit z pusy člověk, co má rád svou vlast a může být sama příště terčem útoku. Ale jak vidím může.“

Trachtové se nicméně někteří diskutující i zastali. „Jak může dospělá ženská něco takového napsat?!? Přejete jiné ženě utrpení? Kde se ve Vás bere ta nenávist? Styďte se!“ rozčílil se jeden diskutující. „Jste fakt prasata. Nejste o nic lepší než ti ostatní násilníci evidentně.. Tak hnusný a sprostý komentáře se fakt můžu dočíst akorát pod příspěvkem tady "politika" Tomia. Zamyslete se, jestli ten negativismus k něčemu je, nebo jen potřebujete veřejně vyjádřit jaký jste tupci..Bylo by fajn, nahlížet na věci objektivně než někomu budeme přát takový věci, ne?,“ napsala jiná diskutující.