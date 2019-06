Všechny zkritizoval, sápal se po pivu. Zeman slavil Klausovy narozeniny

Oslava se neobešla bez všudepřítomné politiky. Nejprve Klaus zaútočil na Miroslava Kalouska, který ho označil za ruského agenta, a následně na stejné téma hovořil se Zemanem.

Ostatně ten hned při příchodu zmínil demonstrace v roce 1999 a uvedl, že jsou úplně zbytečné i ty současné. Podle něj vůbec nic nezmění. Klaus pro změnu vtipkoval, že Zeman se jeho oslavy zúčastnil vícekrát, než cest do Číny.

"Milý Václave, kromě dárku, který dávám všem svým přátelům bez ohledu na to, zda jsou kuřáci či nekuřáci, je tam vygravírovaný podpis, tak mám pro Tebe jeden virtuální dárek. Milou vzpomínku na rok 1999, kdy bylo zaplněné Václavské náměstí a lidé tam třímali transparenty s nápisem, Děkujeme, odejděte. My oba jsme tehdy řekli, děkujeme, neodejdeme, a taky jsme to dodrželi. A organizátoři té demonstrace tehdy říkali, za rok přijdeme znova. Přišli a bylo jich tam dvě stě, ne dvě stě tisíc, dvě stě," uvedl doslova Zeman.

"Připomínám tuto vzpomínku hlavně proto, protože my jsme tady měli tři typy demonstrací. Demonstrace naprosto neužitečné, kterou prožíváme právě teď. Demonstrace užitečné v listopadu 89 a demonstrace škodlivé, kdy v únoru 1948 sice Edvard Beneš prohlásil, že neustoupí tlaku ulice, která demonstrovala na Václavském náměstí, ale nakonec jí ustoupil, a částečnou omluvou pro něj byla jeho těžká nemoc," dodal.

Demonstranti ale nebyli jediní, koho kritizoval. Stejně tak si prezident podal obsluhu, kterou zpucoval za to, že mu nedá napít. Vehementně se také dožadoval piva. Sám také zmínil, že až na bolavé nohy se zdravotně cítí naprosto v pořádku.

Na zahradní party u vily na Hanspaulce přinesl také netradiční dárek. Klaus, zatvrzený nekuřák, od něj dostal dýmku. Vzhledem k tomu, že posléze začalo pršet, asi by si ji stejně nezapálil.

Na oslavu se sešli i další hosté, například bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák, kardinál Dominik Duka, bývalý šéf televize Nova Vladimír Železný, expremiér Petr Nečas, zpěvák Ondřej Hejma a další.