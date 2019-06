V TOP 09 to vře. „První dáma“ strany zkritizovala Kalouska

Kalousek Pospíšila zkritizoval během voleb do Evropského parlamentu. „Teď už mohu nahlas říci, aniž bych se zpronevěřil stranické loajalitě : Za tzv. “tříštění sil” si můžeme my sami a bylo by nefér vyčítat to @EvropaSpolecne a @hnutihlas. Když někoho odmítáte za partnera, nemůžete mu klást za vinu, že do toho jde sám. Tak snad to dobře dopadne,“ napsal na svém twitterovém účtu krátce po uzavření volebních místností v ČR.

Reagoval tak na to, že nově vzniklé subjekty, hnutí Hlas Pavla Teličky a Evropa společně (ESO), jehož lídr Jaromír Štětina se s Pospíšilem rozhádal, nebyly v koalici s TOP 09. Ta kandidovala v evropských volbách spolu ještě se Starosty, Zelenými a Liberálně ekologickou stranou.

Vůči Kalouskovi se vymezila „první dáma TOP 09“, Pekarová Adamová. „Nehodlám si vyřizovat stranické záležitosti přes média ani sociální sítě. To dělají jen ti, kteří neustojí, když se druhým podařilo spojit 16 subjektů, zatímco s nimi se rozkmotřil i jeden tradiční partner, hnutí Starostové,“ uvedla Pekarová Adamová pro deník Echo24.

Tento spor má i současné pokračování. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Kalousek spolu s dalším zakladatelem strany, Karlem Schwarzenbergem, Kalousek zopakoval svou dlouhodobou kritiku Pospíšila, že by se měl zdát mandátu europoslance a věnovat se zcela straně jako její předseda. „ Aby se nám podařilo naplnit koncept, o kterém mluvím, tak jsme oba přesvědčeni, že předseda strany musí stranu řídit velmi intenzivně sedm dní v týdnu a nesmí být europoslancem,“ uvedl Kalousek.

Proti Pospíšilovi se vymezil i Schwarzenberg. „Ale rodiče přece zažívají v životě často to, že jejich dítě proti nim rebeluje. To je normální, z toho nejsem uražený. Jak jsem říkal, já jsem dědek starý, ať mladí přicházejí s nápady. Ale ať ráčí přijít s něčím zajímavým,“ řekl na jeho adresu.

Podle Pekarové Adamové s takovým hodnocením nesouhlasí. „Myslím, že Jiří Pospíšil přišel s velmi zajímavými věcmi, co se týče právě spolupráce, kterou byl se STANEM schopen obnovit a vytvořit tak velkou kandidátku, na které byla spousta silných osobností. Voliči to dokázali ocenit, jinak by nám prchli k někomu jinému. Proto v tomto směru nemohu úplně souznít s tím, že to bylo rebelující dítě, které nepřichází s ničím,“ sdělila serveru Blesk Zprávy.

Místopředsedkyně TOP 09 nepřímo zkritizovala Kalouska, že „okopává straně kotníky“. „Myslím, že to okopávání kotníků je jen z jedné strany. Ten chytrý volič, jak říkáte, si určitě sám dosadí, kdo to je, takže to nebudu dál rozvádět. Jen k tomu řeknu, že mě to dost mrzí a přijde mi to nefér. V tomto směru vnímám celou řadu slov z té kritiky, která zazněla za naprosto mimo mísu, nebo neoprávněnou.“

Podle ní je normální a správné, aby probíhala výměna názorů, musí se to ale dít za zavřenými dveřmi. Kalouskovi vyčítá, že tuto názory řeší přes média, tvrdí však, že s ním není ve sporu. „Myslím, že je přirozené, že na některé věci máme jiný názor a pohled. Což nás, na rozdíl od některých jednonázorových hnutí odlišuje. Na druhou stranu nepovažuji za dobré si jakékoliv věci vzkazovat přes média, nebo sociální sítě,“ dodala s tím, že spor mezi Kalouskem a Pospíšilem je jednoduše proto, že každý z nich je zcela jiný člověk.