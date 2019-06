Lauko je stále členem ČSSD. Vyloučení bylo v rozporu se stanovami, rozhodl soud

Případ se řeší šest let. Lauka strana vyloučila v roce 2012, zdůvodnila to především manipulací se stranickými přihláškami a machinacemi s členskými příspěvky. Bývalý komunální politik to ale odmítl a podal žalobu.

Verdikt městského soudu z roku 2016 sice podle jeho dřívějšího vyjádření dopadl v jeho prospěch, neřešil ale některé další okolnosti rozhodování uvnitř ČSSD. Bývalý místostarosta se tak vrátit do strany nemohl, a podal proto dovolání k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud nařídil pražskému městskému soud, aby se zabýval i dalšími rozhodnutími ČSSD v Laukově případu a rozhodl znovu. "Jsem hlavně rád, že Nejvyšší soud rozhodl jednoznačně v můj prospěch. Bude se to týkat nejenom mě, ale i všech dalších rozhodnutí. Po mém vyloučení z ČSSD bylo takových případů několik," řekl ČTK někdejší místostarosta.

Nyní chce být podle svých slov řadovým členem strany, do politiky se zatím vracet neplánuje. "Teď mám určitou pracovní náplň, která mě časově vytěžuje," uvedl.

O Laukově vyloučení se rozhodovalo na okresní a následně krajské konferenci ČSSD. Muž nakonec přišel také o funkci místostarosty. Ostravská ČSSD pak zrušila i místní organizaci v městské části Výškovice. Jedním z důvodů bylo údajné napojení většiny jejich členů právě na Lauka.