Ať udělají cokoliv, všechno je špatně, varují politologové ČSSD

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Kdyby ČSSD zůstala v opozici, rozpory uvnitř strany by ji neminuly, poněvadž by pak mnozí mohli namítat, že strana měla do vlády jít. V celkové bilanci se plusy a mínusy vzájemně eliminují, takže výsledek je nula, napsal ČTK politolog Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze ale mají sociální demokraté daleko k důstojnosti a nesou největší díl viny na legitimizaci premiéra Andreje Babiše (ANO), neboť se vláda musí opírat o komunisty a občas i hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.