Politici kritizují Okamuru: Je jak hysterka, co vidí sluníčkáře a migranty i pod postelí. Pak se ale ozval Ovčáček

„To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo Zdeňce Trachtové, je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá,“ uvedl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Podle Kalouska by měl Okamura po svých slovech odejít z vedení Poslanecké sněmovny. „Pane místopředsedo @tomio_cz, jsem členem sněmovny, kterou Vy reprezentujete doma i v zahraničí. Máte-li jen špetku mužné cti v těle a cítíte-li odpovědnost ke své vlasti, omluvte se a odstupte, prosím. Budu si Vás za to nadosmrti vážit.

Kritičtí jsou i lidovci. „Odsuzujeme naprosto nechutný útok na redaktorku @CRozhlas vedený Tomiem Okamurou. Tyto opakované útoky na média, zejména ta veřejnoprávní, nelze tolerovat. Zveřejnění fotky redaktorky na Facebooku a nepřímé vyzývání k nenávistným komentářům je za hranou všeho. Je to odporné,“ uvedla KDU-ČSL na twitteru.

„T. Okamura lže, lže docela často, na jeho lhaní, překrucování, vytváření strachu je vlastně postaven jeho politický úspěch. Co ale nepochopím, že se našla většina ve sněmovně, která ho zvolila za místopředsedu sněmovny a opakovaně ho podržela,“ dodal lidovecký poslanec Marian Jurečka.

Nad slovy Okamury se pozastavil i poslanec KSČM Jiří Dolejš. „A tohle by chtělo do vlády?“ divil se na sociálních sítích. Dodal, že jeho strana by vládu, ve které by figurovala Okamura SPD nepodpořila. „Extrém nepatří do vlády, do Sněmovny byl zvolen,“ zdůraznil s tím, že Babiš SPD do vlády nikdy nepustí. „Šéf SPD je jak hysterka, co vidí sluníčkáře a migranty i pod postelí - ale tahle obskurnost se musím řešit volbami.“ dodal.

„Místopředseda Sněmovny @tomio_cz poštval na Facebooku své fanoušky vůči novinářce @CRozhlas Zdeňce Trachtové. Ta je tak terčem výhrůžných zpráv, fanoušci SPD jí přejí znásilnění. Zastrašovat novináře je zcela nepřípustné. Pane Okamuro, i vy byste měl mít hranice,“ zlobí se předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Za 1. každý aspoň trochu normální člověk považuje znásilnění za odpornost, která si zaslouží přísný trest! Za 2. Okamurova snaha o politizaci této hrozné události a jeho soukromá válka s ČRo jsou ubohé. U fotky Zdeňky Trachtové, kterou má na FB, už chybí jen terč,“ napsal na twitteru poslanec ANO Jaroslav Bžoch.

Okamury se naopak zastal mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. „‪Místo, aby politici odsoudili znásilnění šestnáctileté dívky migrantem a projevili soucit k oběti, pořádají doslova zběsilý hon na Tomio Okamuru. Co je to za zvrácenou morálku?‬“ podivuje se mluvčí Hradu.

Ani sám Okamura si z kritiky a výzev k odchodu z vedení Sněmovny nedělá těžkou hlavu. „Tak to je gól. Provařený Miroslav Kalousek mě vyzývá, abych odstoupil z vedení Sněmovny a KDU-ČSL mě prý vyzývá také. Důvodem je, že jim tečou nervy z toho, že jsem pravdivě upozornil na otřesný případ šestnáctileté dívky z Terezína, kterou odporně znásilnil migrant z Afriky,“ vysmál se kritikům na sociálních sítích šéf SPD.