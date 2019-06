Buďme k sobě otevření, země V4 mají v EU problém, uvedl europoslanec Poche

„Předsedou Evropské rady bude někdo z velkých zemí, dokázal bych si představit scénář, v němž to bude kancléřka Angela Merkelová, Mnohdy se EU vyčítá, že nemá jeden telefon, že není možné, aby americký nebo ruský prezident ‚zavolal do Evropy‘. Merkelová by ale jako první šéfka Evropské rady mohla být tou, která by měla ten jeden telefon,“ připomněl v Interview ČT úspěšnou německou kancléřku Poche. Ani on si nemyslí, že odchází do definitivního politického důchodu.

Evropská komise je podle Pocheho nejdůležitějším orgánem EU. „Vyplývá to jak z Lisabonské smlouvy, tak i z toho, že Evropská rada není vždy v souladu. Odlišnost směřování v politických krocích jednotlivých vlád členských států je mnohem odlišnější, než byla v historii. Vznikají tu velmi zvláštní politické koalice členských států, takže Komise má nyní mnohem větší váhu než v minulosti,“ vysvětlil končící europoslanec.

„Přece jen členské státy Evropské unie nominují komisaře. To znamená, že každý má svého komisaře, kterého když správně vybere, tak do značné míry pak zastupuje i ten členský stát,“ vysvětlil Poche.

Sociální demokrat také okomentoval komplikovanou pozici Visegradské skupiny v současnosti. „V4 má poměrně složitou situaci po posledním pětiletém mandátu, v tuto chvíli má mnohem silnější pozici například Španělsko a skandinávské země. Buďme k sobě otevření, ale Maďarsko nezíská žádný vlivný resort, stejně jako v minulosti, a podobně tomu bude i v případě Itálie,“ uvedl ke konkrétním zemím europoslanec.

„Vezměte si země, které mají v EU nějaké problémy. Kromě Itálie a možná Malty jsou to Maďarsko a Polsko, proti kterému je aktivován článek 7. Česko má trestně stíhaného premiéra v kauze čerpání evropských fondů a to samozřejmě ve vyjednávání znamená mnohem horší pozici, než mají země, které reprezentují standardní politici,“ řekl.